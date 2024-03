Transportes elige el túnel para Cercanías y el AVE por el litoral y soterrado hasta Albuixech para salvar la huerta

El túnel para las Cercanías y la alta velocidad que atravesará el subsuelo de València saldrá soterrado hasta Albuixech para preservar más zona de huerta, según anunció ayer el ministro de Transportes Óscar Puente en los Encuentros SER, un acto organizado por la Cadena Ser en Valencia.

La elección de esta opción del estudio informativo (adelantada por Levante-EMV en su edición del 8 de julio de 2023) supone «prolongar el túnel y aumentar el coste» pero así se evita afectar la zona de huerta protegida. Transportes «trabaja ya en un estudio complementario para prolongar el túnel hasta Albuixech».

«Es más caro -añadió Puente-pero ganamos en tramitación ambiental, porque nos podía crear problemas [debido a la protección del tramo de l’Horta desde Alboraia]. Por eso la decisión más operativa y más óptima es prolongar el túnel y llevarlo hasta Albuixech y salvar la huerta», aseguró en la entrevista a la Cadena Ser.

El ministro confirmó que con la actuación del túnel pasante, pendiente desde hace más de tres décadas, «el compromiso es firme y sacarlo por Albuixech es irreversible». También ha adelantado que, además, va a «separar la tramitación ambiental del soterramiento del tramo entre Albuixech y Castelló de la línea de alta velocidad para acelerar el desdoblamiento de la plataforma y que tenga vida propia».

Desde el Ministerio de Transportes destacan que el túnel pasante para las Cercanías y la alta velocidad «permitirá evitar los rebotes que actualmente tienen que hacer los servicios con origen o destino a Castelló [por el cul de sac de la Estación del Norte] y ahorraá entre 10 y 15 minutos».

Inicialmente cuenta con «un presupuesto estimado de, al menos, 1.000 millones de euros y es una pieza fundamental para la articulación de corredor Mediterráneo, ya que beneficiará tanto a las conexiones ferroviarias de la ciudad de València, como de Almería o Barcelona».

Óscar Puente también sacó pecho de la inversión en el corredor mediterráneo realizada por los ejecutivos de Pedro Sánchez. «Somos plenamente conscientes de la importancia del corredor mediterráneo. Hemos licitado más de 6 mil millones de euros en relación con esta obra y puesto en funcionamiento desde que estamos en el Gobierno 275 kilómetros del corredor. No estamos cruzado de brazos y, es algo evidente que la velocidad de ejecución de las obras es cada vez mayor», alegó en la entrevista a la Cadena Ser, la única atención a los medios de comunicación que concedió en su visita a València.

Aunque el gran anuncio que el ministro llevaba en la manga era la convocatoria de un concurso internacional para elegir el diseño de la futura Estación Central «como se ha hecho para las estaciones de Madrid Chamartín Clara Campoamor o Abando-Indalecio Prieto (Bilbao)».

Según Transportes, «la nueva estación intermodal resolverá en tres plantas la funcionalidad ferroviaria, adecuándose a las futuras demandas de capacidad e integrando todos los servicios ferroviarios: media y larga distancia convencional, alta velocidad, Cercanías, metro y tranvía». Además, «se proyectará el edificio como un nuevo hito de la ciudad, que combinará elementos del pasado con un nuevo modelo de movilidad», según explicaron en un comunicado del Ministerio de Transportes.

Una noticia a priori positiva. Si no fuera porque será el sexto proyecto o rediseño de la Estación Central de València desde que se aprobó el convenio de la red arterial ferroviaria de València el 26 de febrero de 2003. Y desde que se adjudicó en abril de 2004 el primer proyecto de la estación a los arquitectos César Portela, Antonio Barrionuevo y Julia Molino. Que han ido readaptando en estas dos décadas de planificación.

Sí con matices a Serrería

Frente al compromiso total del ministerio con el túnel pasante para la alta velocidad y las Cercanías, el ministro Óscar Puente mostró su apoyo a la continuación del túnel de Serrería pero con matices. «Sí al túnel de Serrería, con condiciones. El túnel pasante es una obra ferroviaria imprescindible. Pero la operación de Serrería es urbanística. Pido responsabilidad y colaboración a València y la Generalitat. No es una actuación costosa, pero hay que ser justo con todos. No puedo decir que no en otros territorios y decir que sí en Valencia. En esa zona va a haber desarrollos urbanísticos y me abro al diálogo para encontrar una solución de financiación. No es costosa, es razonable. Vamos a hablar de la financiación», defendió.

La alcaldesa de València Maria José Catalá aseguró que el ayuntamiento está «absolutamente alineado» con la propuesta de Transportes para el túnel pasante. Sobre el soterramiento de Serrería confió en «convencer al ministro» en el acto de las paellas del Diario del Puerto. «El ayuntamiento está dispuesto a adelantar 10 millones de euros» para ese proyecto, sostuvo.

Por último, las operadoras Renfe e Iryo informaron ayer que las obras para ampliar la capacidad de la estación de Chamartín en Madrid obligará a suprimir dos trenes por sentido de Renfe y a modificar los horarios de otros dos trenes por sentido del 8 de abril al 21 de julio. La nueva estructura de servicios conlleva una conexión AVE entre València y León con paradas intermedias en Valladolid y Palencia. Los billetes de este servicio se pondrán a la venta durante la próxima semana, según fuentes de Renfe.