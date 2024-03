El Consell investigará los contratos covid del Botànic con empresas "fantasma"

El Consell investigará las compras de material sanitario acometidas por el Botànic durante la emergencia de la covid ante las sospechas del PP de que la Generalitat habría contratado con empresas inactivas y que únicamente trabajaron durante la pandemia, algunas llegando a firmar operaciones de 11 millones de euros. Así lo ha confirmado la portavoz del Ejecutivo de Carlos Mazón, Ruth Merino, quien ha asegurado que el Consell va a hacer suya esa petición del grupo popular en las Corts para que se indaguen estas adquisiciones, así como la posible compra de mascarillas "no aptas" para el uso sanitario.

Merino ha admitido que la pandemia fue una época "muy complicada" en la que "se tomaron decisiones pensando en la salud y en la emergencia sanitaria", pero ha lamentado que "hay cosas que no son de recibo". En concreto, la portavoz ha criticado que "no se puede gastar el dinero de los valencianos en empresas que no son de fiar", en referencia a las supuestas contrataciones con firmas inactivas.

El síndic del grupo popular en las Corts, Miguel Barrachina, ya anunció durante el fin de semana que el PP iba a reclamar al Consell toda la documentación de todos los contratos firmados durante la pandemia para la adquisición de material sanitario. Entre ellos, también los cerca de 30 contratos que adjudicó la Generalitat y otras instituciones como la Diputación de Valencia a Levantina Ingeniería y Construcción S.L.

La portavoz ha confirmado que esta firma lleva "muchos años" trabajando con la administración valenciana, pero se ha comprometido a dejar de trabajar con ella si detectan cualquier sospecha de relación con la trama Koldo. Asimismo, Merino ha mostrado su "sorpresa" por estas "presuntas irregularidades" en la contratación y ha asegurado que el Consell "llegará hasta el final" para conocer el posible alcance del caso.