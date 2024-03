Investigan por "enaltecimiento del terrorismo" a un instituto de La Safor por colgar un mural con la imagen de Fermín Muguruza

El equipo directivo del IES Joan Fuster de Bellreguard (La Safor) está siendo investigado por un presunto delito de "enaltecimiento del terrorismo" y deberá declarar el próximo 26 de marzo en un juzgado de Gandia por colgar un mural con la imagen de Fermín Muguruza (líder del grupo musical Kortatu).

El juzgado ha decidido admitir a trámite la denuncia presentada por la asociación ultra próxima a Vox "Educadores contra el Adoctrinamiento" que le acusa de "adoctrinamiento proetarra" a los niños y niñas del centro. La citada organización considera que los responsables del instituto han incurrido en un delito de enaltecimiento del terrorismo por incluir la imagen del líder de Kortatu, simpatizante de la izquierda abertzale, "empleando para ello a menores sin consentimiento ni conocimiento de sus responsables legales (padres/tutores), utilizando para ello recursos y espacios públicos" .

Muguruza visitó Bellreguard dentro el pasado 23 de marzo dentro de la campaña de promoción del film de animación 'Black is Beltza' que dirigió. También visitó en ese viaje Ontinyent y la Universidad de Alicante. El mural del artista Toni Espinar, de hecho, no es una propuesta que nace del centro, sino del ayuntamiento de la localidad, que proyectó la película en el teatro.

El ayuntamiento tenía previsto colocar el mural en algún espacio municipal, y finalmente decidió hacerlo en el centro educativo. El mural se titula "Crida Llibertat" y en él se ven mensajes en varios idiomas y alegorías a diferentes grupos de música como The Clash, Public Enemy o Negu Gorriak (banda que también lideró), con multitud de mensajes en referencia a la libertad, a la memoria histórica y a la revolución, tanto en las ilustraciones que lo llenan como escrito en diferentes idiomas, sobre el que prevalece uno: "Sense memòria no hi ha aprenentatge".

Quejas de un padre

Educadores contra el adoctrinamiento, además, basa su denuncia en que le centro invitó al cantante y cineasta a dar una conferencia a los alumnos, algo que no hay evidencias de que sucediera.

La denuncia parte de la queja de uno de los padres de los alumnos del instituto, que acudió a ECA para advertir de la colocación de un mural en homenaje al artista vasco, por lo que esta decidió emprender acciones legales.

La asociación Educadores contra el adoctrinamiento tiene un carácter ultracatólico y conservador y está ligada a Vox. La forman padres, madres y docentes de centros privados, y entre sus postulados están el "adoctrinamiento LGTBI y del Feminismo" en las aulas. Sus denuncias tienen que ver también con el uso del valenciano en las aulas.