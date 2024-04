Desalojan un albergue con 80 personas en un incendio intencionado en Vilamarxant

El primer día de arreón térmico tras el paso de la borrasca Nelson en la Comunitat Valenciana no ha podido tener peor desenlace. El centro de emergencias de la Generalitat Valenciana acaba de confirmar que se ha declarado un incendio forestal en el Parque Natural del Turia, en Vilamarxant.

A primera hora de la tarde se ha declarado un incendio en una zona de cañar próxima al río Turia en el término municipal de Vilamarxant. Una densa columna de humo ha alertado a los vecinos.

Por el momento se han desplazado tres medios aéreos y dos unidades de bomberos. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valebcia, debido a la cercanía de las llamas, Policía Local y Guardia Civil han desalojado el albergue de Mas de Zampa, en el que había 80 personas, 50 de las cuales son menores de edad.

El fuego, según ha explicado a Levante-EMV el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, "es intencionado pues se ha iniciado de forma simultánea en dos o tres puntos". La zona afectada está en el término municipal de Vilamarxant, concretamente en la partida del Mas del Moro, según ha señalado a este periódico el alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano. El área afectada linda con la partida de Perpinyanet, ya en término de Riba-roja.

Las llamas, por el momento, no han pasado al término de Riba-roja y, según Raga, el perímetro del incendio "está controlado gracias al gran despliegue de medios aéreos y terrestres que se está realizando". Además, añade el alcalde de Riba-roja, "en estos momentos ya no hace tanto viento como cuando ha comenzado el incendio". Pese a que las condiciones son favorables para los trabajos de extinción, Raga no oculta su preocupación al tratarse de un incendio intencionado: "los responsables no han sido detenidos y pueden volver a actuar".

Humo visible desde la A-3 y desde la capital

La densa columna de humo provocada por el incendio de cañar ya es visible desde la autovía A-3 y el humo está llegando también a la capital valenciana.

El incendio visto desde la Urbanización Camp de Túria, en la Pobla de Vallbona. / Federico Cortés