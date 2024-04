Las primarias de Sumar elevan el voltaje en Compromís

Tras el dónde llega el quién. Y ahí comienzan las hostilidades. Después del acuerdo alcanzado entre Compromís y Sumar para concurrir a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, que garantizan a la formación valencianista un puesto de salida (el número 3), llegan las primarias para elegir a su candidato. La coalición se enfrenta en las próximas semanas a un proceso que, salvo sorpresa, tendrá disputa. Ya la está habiendo, de hecho, con algunos dirigentes aireando en público incompatibilidad de caracteres.

Y el calendario es apretado, con lo que la incógnita se despejará en cuestión de días. Este fin de semana los partidos y la militancia deben ratificar el acuerdo; el lunes comienza el periodo de inscripción de candidatos, que serán proclamados el sábado, y posteriormente una breve campaña que desembocará con las votaciones los días 26 y 27 de abril.

Respaldos públicos a Marzà

De momento, solo hay una certeza: Jordi Sebastià, que ya fue eurodiputado, se va a presentar. Y una incógnita por despejar aunque todos la dan por supuesta: la de si Vicent Marzà, también de Més como Sebastià (el antiguo Bloc), se lanza a las primarias. Este viernes, Twitter se convirtió en una asamblea. Dirigentes y diputados de Més animaban en público a Marzà a dar el paso. Lanzaron mensajes de apoyo, entre otros, Gerard Fullana, Maria Josep Amigó, Ignasi Garcia, David Guardiola o Verònica Ruiz (estaba en la ejecutiva de Iniciativa hasta que dimitió y se dio de baja del partido para mantenerse dentro de los no adscritos de la coalición). Mientras tanto, el exconseller de Educación guarda silencio. Este sábado, cuando se reúne el Consell Nacional de Més-Compromís, podría darse el anuncio. En caso de presentarse, fuentes de la coalición lo sitúan como favorito. Tendría difícil seguir en las Corts donde es síndic adjunto.

Con todo, las muestras de apoyo no fueron las únicas publicaciones que animaron la jornada en Compromís. Hubo reproches. El exsenador Carles Mulet, de Iniciativa, la corriente que lideró Mónica Oltra, se refirió como “la persona más nauseabunda posible” a uno de los hipotéticos candidatos, aunque no concretó. Pero casi todos se lo imaginaron.

En parte de Iniciativa todavía escuece que el puesto de senador, que en principio era de Iniciativa, fuera ocupado finalmente por el histórico del Bloc Enric Morera. Quizá esperan ahora un quid pro quo. Fuentes de la formación apuntan que varios dirigentes de Iniciativa están sondeando el terreno de juego, a la espera de decidir si dan o no el paso de presentarse a este proceso de primarias. Así están las cosas. Oltra, que ha sido invitada por históricos a optar a la candidatura, continúa al margen de debates. Hoy por hoy, en la dirección la impresión es que no está por la labor, a pesar del archivo de la causa judicial contra ella que llevó a su dimisión.

Acuerdo cerrado

Tras bastantes meses de dudas, negociaciones y algún ultimátum, este jueves Compromís y Sumar alcanzaron un acuerdo según el cual los valencianistas se aseguraban el tercer puesto que reclamaban. Así, el cabeza de cartel para las europeas de esta coalición confederal será Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); el número dos será para el catalán Jaume Asens, de los Comunes; el tres, para Compromís; la cuarta plaza queda en manos de Izquierda Unida, que aún debe ratificar el acuerdo; y el quinto puesto de salida será para Más Madrid.

El acuerdo firmado con Yolanda Díaz, en cualquier caso, ha evidenciado que no todos están de acuerdo con esta relación. Y las mayores críticas llegan desde el entorno de Mónica Oltra. A pesar del apoyo mayoritario dentro de Compromís, hubo una abstención y un voto en contra en la ejecutiva reunida este jueves. “La abstención es mía. Su propuesta inicial era inasumible. Hemos creído en nosotros y hemos tenido una oferta justa. Pero nuestro proyecto es el País Valencià”, señaló en redes sociales Francesc Gamero, de Iniciativa. Mique Real, ex jefe de gabinete de Oltra, fue quien se opuso al acuerdo. “Los motivos no caben en un 'tuit'”, dijo.

Cabreo dentro de Izquierda Unida

Todo ese ruido, dentro. En la periferia del acuerdo de Sumar también hay marejada. Nada permite asegurar, en este momento, que Izquierda Unida vaya a estar integrada finalmente en la candidatura. Este viernes se reunieron los dirigentes territoriales y se constató el alto malestar existente. La formación se da unos días para debatir en las autonomías y en la semana del 25 de abril se convocará su coordinadora federal para votar la decisión definitiva.

Sebastià: "Tenemos más experiencia y lo haremos mejor" “Me presentaré. Lo dije y lo confirmo: me iba a presentar fuera cual fuera el acuerdo con Sumar”, traslada Sebastià en conversación con Levante-EMV. Sebastià ya representó a Compromís en Bruselas entre 2014 y 2016. “Ahora tenemos más experiencia y lo haremos mejor”, añade. Pasó la segunda legislatura del Botànic en el equipo de Rafa Climent, en la Conselleria de Economía. En concreto, en tareas ligadas a la representación ante Europa. Sebastià valora positivamente el acuerdo alcanzado. “Es una buena posición”, señala, y lo sitúa en una relación con el proyecto de Yolanda Díaz que ya ha dado representación al partido en Madrid y ahora garantiza el escaño en Bruselas. Si bien el bloque a los presupuestos en el Congreso diluye la influencia del partido en la capital, el acuerdo ahora para las Europeas reafirma las ventajas del acuerdo global con Sumar, traslada.

