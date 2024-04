Sin premios Guillem Agulló para el 25 d'Abril

Hubo un momento en marzo, después de saltar la polémica de que las Corts dejarían de dar la distinción Guillem Agulló, que parecía que todas las instituciones optaban por dar un premio con este nombre. El PP no solo propuso otorgarlo en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sino que se abrió a apoyar una nueva moción para que se entregara en el parlamento autonómico como se venía haciendo desde 2016 mientras que el PSPV lo promovió en la Diputación de Valencia. Todo después de que la Generalitat de Cataluña anunciara que lo asumía. Sin embargo, por unas o por otras, un mes después y a las puertas del 25 d'Abril, los premios Guillem Agulló no tiene administración que los organice.

Hasta ahora, los galardones con el nombre del joven asesinado por neonazis en 1993 se entregaban desde 2016 cada 25 de abril por el Día de las Corts. La fecha conmemora la derrota en la Batalla de Almansa en 1707 que acabó provocando la derogación de los fueros, una celebración que se instauró en la primera legislatura después del regreso de la democracia y que se ha mantenido desde entonces pese a los sucesivos cambios de gobierno. El jueves no será una excepción y habrá actos en el parlamento, con entrega de premios, pero no los Guillem Agulló.

Según confirmaron fuentes de las Corts, el próximo jueves se dará la Alta Distinción Parlamentaria Francesc de Vinatea a los profesionales de emergencias que trabajaron en las tareas de extinción, atención y seguridad del incendio del edificio de Campanar. Esta se venía complementando desde 2016 con el galardón Guillem Agulló como un reconocimiento contra la discriminación, el odio y la intolerancia. Se aprobaron en una declaración institucional en el primer año de legislatura botánica y salvo los periodos electorales, con limitación legal como el año pasado, se han ido entregando. Hasta este año.

Compromís propuso en marzo en la Mesa de las Corts abrir los plazos para proponer candidatos a esta distinción en base a aquel acuerdo, pero se tumbó la petición y es ahí donde entró la polémica y el reparto de culpas. Vox se mostró en contra de la declaración institucional que convocaba los premios y justificó la falta de este consenso para considerar que sus efectos descaían mientras que la izquierda señaló que si los populares hubieran apoyado la propuesta de Compromís de convocar los premios hubiera salido adelante. Pero no pasó y por esa vía los premios con el nombre de Guillem Agulló quedaron bloqueados.

Sin debate en la FVMP

Ante el veto en las Corts, la Generalitat de Cataluña anunció que los asumiría hasta que volvieran al parlamento valenciano. Lo hizo el 12 de marzo. El día 13 se adelantaron elecciones complicando su próxima organización, sin novedades al respecto desde entonces. Ese mismo día, ante el movimiento del Govern, el PPCV propuso a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, institución presidida por los 'populares' y sin representación de Vox, como "punto de encuentro" para la entregara del premio ante el desacuerdo del parlamento.

El hemiciclo de las Corts durante un punto del pleno del miércoles. / José Cuéllar/Corts

Sin embargo, esta opción está congelada, sin una decisión al respecto. La propuesta enviada por los populares a esta institución se debatirá en la próxima junta de portavoces que, según señalan fuentes de esta institución, no se reunirá hasta finales de abril lo que hace inviable que se celebren para el 25 d'Abril, aunque no se descarta que se puedan aprobar para un futuro. No obstante, esta idea no acaba de convencer a PSPV y Compromís al considerar que es una opción descafeinada que solo aparece porque Vox no quiere darlos en la cámara autonómica como hasta ahora.

El revuelo provocó que el PP se abriera a dar el premio en las Corts. Su síndic, Miguel Barrachina, se mostró dispuesto, apenas un día después de la propuesta de que se diera en la FVMP, a apoyar una nueva moción para que estos premios se siguieran dando en el parlamento autonómico. Y aunque Compromís amagó con presentar una proposición para recuperar este galardón y forzar una votación al respecto, finalmente decidió no hacerlo y señaló que la posibilidad de organizarlos sigue plenamente vigente con la declaración institucional de 2016 y que si no se hacen es porque el PP no quiere.

En ese impás, también se abrió la posibilidad de organizarlos en la Diputación de Valencia. El PSPV llevó la propuesta al pleno de marzo, una forma también de tratar de forzar las vestiduras entre los dos socios del gobierno provincial, PP y Ens Uneix, y su aliado habitual externo, Vox, ante la que los populares y los de la Vall d'Albaida se desmarcaron rechazando entrar en las cuestiones de otras administraciones. Al final, los unos por los otros, Guillem Agulló se quedará sin reconocimiento este 25 d'Abril.

