Solo 101 valencianas solicitan la baja laboral por menstruación dolorosa en el primer año

La baja laboral por menstruación dolorosa cumple un año en vigor el próximo 1 de junio; 365 días desde que las mujeres españolas pueden solicitarla por dolor incapacitante (dismenorrea) o por sangrado menstrual abundante por un periodo de entre tres y cinco días. En este tiempo, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha tramitado un total de 1.559 bajas laborales de esta tipología, con una duración media de 3,03 días, según los datos recabados por Levante-EMV. De ellas, 110 corresponden a tramitaciones solicitadas por mujeres de la Comunitat Valenciana; representan el 7.05 % de casos a nivel nacional.

La medida fue aprobada por el Ministerio de Igualdad durante la época de Irene Montero y no estuvo exenta de polémica con críticas desde los partidos de la oposición. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que la "medida no soluciona nada" y llegó a bromear diciendo que la única regla que le interesaba "era la del tres". La entonces vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, afirmó que "nos cuelga el cartel de menstruantes". E, incluso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se refirió a ella como "estigmatizante" e "injustificada". La crítica de la clase política se trasladó a la sociedad con discursos proféticos sobre un aluvión de bajas por dolores menstruales, refutados ahora por los datos oficiales.

"Se creó una alarma desmedida", reconoce María Sánchez, presidenta de la asociación Dones joves i feministes del País Valencià, quien considera que esta baja laboral "se irá consolidando con el tiempo". Aún son muchas las mujeres con falta de información sobre el tema: sobre la posibilidad de tramitar esta baja laboral o sobre el procedimiento para hacerlo. Como el resto de indisposiciones médicas, es el médico de cabecera, el de Atención Primaria, el encargado de concederla. Sin embargo, en la mayoría de los casos remiten la consulta a los especialistas en ginecología y obstetricia. Por el momento, "no ha habido un incremento notable", asegura a jefa de servicio en el hospital de la Plana, Ana Boldó, vocal de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Comunitat Valenciana. Ni en la pública donde ejerce, ni tampoco en la sanidad privada. Pero la especialista realiza una predicción: "Irá in crescendo conforme la gente sea consciente de este derecho".

Derribar tabúes

La aprobación del permiso y su debate previo han servido para dar visibilidad a los dolores y problemas padecidos por las mujeres una vez al mes durante la menstruación. Según Boldó, las cifras no reflejan la realidad de una problemática generalizada entre un alto porcentaje de la sociedad femenina en edad fértil: "El 80 % de las consultas en las clínicas son por uno de estos dos síntomas. Realmente es una condición bastante normal: la regla duele y, en ocasiones, provoca sangrados abundantes". Que no se haya hablado públicamente de ello hasta hace unos años, no significa que no exista, pero "las mujeres lo vivimos con resignación", es decir, se han habituado a vivir con ello: "Lo sufrimos en silencio", añade Sánchez.

La representante feminista considera la regla un tabú, al menos hasta "hace cuatro días" porque las conversaciones sobre el dolor menstrual o la higiene se mantenían casi en secreto. "¿Cuántas veces hemos ido a pedir un tampón o una compresa a una compañera de trabajo con voz baja?", reflexiona. Por eso, cree necesario "un empoderamiento feminista" para consolidar el reposo por dolores menstruales y que crezcan las tramitaciones en el futuro. No obstante, valora el año en vigor de la medida porque ha "puesto el foco mediático" sobre una problemática "invisibilizada" hasta hace pocos años, aunque solicita más campañas de sensibilización por parte de la administración y mayor formación para el personal médico de Atención Primaria.

Cómo combatir los dolores

Una de las recomendaciones médicas para las mujeres con dolores incapacitantes es el reposo, aunque hay otras opciones como los antiinflamatorios, aunque "cuando acuden a la consulta, las mujeres ya suelen haber recurrido a este tratamiento de acceso libre, sin receta", explica la jefa de servicio de Ginecología de la Plana. Al llegar a la consulta, lo primero es determinar si no hay una causa orgánica, como un quiste ovárico o un mioma, a intervenir o si es un problema primario, para los que se recetan antiinflamatorios como el ibuprofeno o el naproxeno; o remedios hemostáticos. Otra opción es recurrir a tratamientos hormonales como la píldora o el DIU hormonal o a otros que anulan la regla y permiten una menopausia artificial, aunque esto se da en los casos más agudos.

