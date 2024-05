Sanidad sigue sin concretar su plan para el verano y pide soluciones a la ministra García

La conselleria de Sanidad sigue sin especificar las medidas del plan extraordinario para el verano. La falta de médicos es una realidad; la bolsa de personal de Medicina Familiar está vacía, un problema más acuciante de cara a los meses vacacionales, cuando el personal sanitario disfrute de sus vacaciones y tengan que ser sustituidos para garantizar la asistencia sanitaria en la Comunitat Valenciana. Los sindicatos CSIF e Intersindical le han solicitado al conseller Marciano Gómez conocer cuál es su plan para el verano, aunque por el momento el departamento guarda silencio. Ayer comentaron a Levante-EMV que siguen trabajando en ello y esperaban a conocer la postura del Ministerio de Sanidad en el próximo Consejo Interterritorial.

Este se celebrará el próximo 5 de junio. Su convocatoria no incluye en el orden del día el problema de la falta de médicos. Estos ha causado "sorpresa y perplejidad" para el conseller Marciano Gómez, quien ha remitido una carta a la ministra Mónica García en la que le pide soluciones para garantizar la cobertura sanitaria. El responsable de la sanidad valenciana no entiende cómo no se tratará "a pesar de ser el principal problema al que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud en la actualidad".

Sin residentes recién formados

Este año se da la circunstancia de que el sistema sanitario no podrá contar con los residentes recién formados -se contrataban para cubrir las vacaciones de verano- porque finalizarán su formación en el mes de septiembre, cuatro meses después de lo habitual. La irrupción del covid en marzo de 2020 retrasó su incorporación a los hospitales al mes de septiembre. En algún momento, se apuntó con la posibilidad de adelantar el fin de su formación, pero el ministerio no se ha pronunciado al respecto.

Otra de las opciones propuestas era poder contar con los médicos extracomunitarios, pero el ministerio debe autorizar la convalidación de sus titulaciones. A ello se ha referido en varias ocasiones el president Carlos Mazón, la última el domingo en la entrevista concedida a este periódico.

En la misiva, el conseller reitera a la ministra "su deber de coordinar soluciones conjuntas para el conjunto del Estado ante una situación excepcional que afecta a la atención sanitaria de todas las comunidades autónomas y muy especialmente a las que, como la Comunitat Valenciana, ven incrementada exponencialmente su población durante los meses de verano y en consecuencia la carga de trabajo que tienen que afrontar nuestros profesionales".

Por todo ello, Gómez exige a la ministra la inclusión de este asunto en el orden del día del próximo pleno del Consejo Interterritorial, y solicita además que ese pleno, convocado para ser celebrado mediante videoconferencia, sea presencial, dada la importancia de los temas a tratar.

