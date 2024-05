Los municipios tienen un año para separar la tasa de basuras del resto de impuestos

La Ley 7/2022 de residuos a nivel estatal ha creado un nuevo quebradero de cabeza a las entidades locales que deberán rehacer la distribución de los impuestos y tasas de sus contribuyentes. En el caso de València, la tasa por la recogida de los residuos hasta llevarlos a la planta de tratamiento se repercute en el Impuesto de Bienes Inmuebles desde hace más de 40 años, por lo que se desconoce qué cantidad se está cobrando a cada persona física o jurídica, ya que siempre se ha justificado como que esa recogida se financiaba con el impuesto, algo que a partir de abril ya no estará permitido. Mientras, el tratamiento va en la factura de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre).

El ayuntamiento tendrá que sacar ese coste de la factura de la vivienda y arrojar luz sobre el coste real del servicio. La teoría señala que, si se saca del IBI, ese impuesto se reduciría pero no se sabe en cuánto, a cambio de incluir una tasa nueva en la factura municipal del contribuyente que no será fija, sino que variará en función de la generación de residuos que se produzca: no será la misma cuantía para una familia, para un hogar de una sola persona o para un supermercado o local de restauración.

Esta directriz no sentó bien en el seno del gobierno local, con una clara política de bajar impuestos a los valencianos y que en el caso del IBI, se redujo en un 20 %, tal como se anunció en octubre, y en el caso de familias numerosas, la rebaja ascendía a un 60 %.

Por ahora, los ayuntamientos no se han manifestado sobre cómo van a destinar esta nueva vía de recaudación si bien sí que han contactado con empresas que puedan asesorarles en esta nueva legislación.