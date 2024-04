Alerta en Requena por el riesgo de que el incendio del vertedero contamine también el acuífero y el río

El PSOE reclama la extinción inmediata

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Requena denunció que este sábado "hemos vuelto a amanecer con una densa capa de humo tóxico que provoca que el aire sea totalmente irrespirable" mientras el equipo de gobierno local, en manos de PP y PRyA, "da la callada por respuesta y no mueven un dedo más allá de suspender las escuelas deportivas". El PSOE exigió que se "dispongan inmediatamente de los medios necesarios para apagar el incendio de manera inmediata y se reclame así a la Conselleria de Medio Ambiente y a la Diputación de València, ambas gobernadas por el PP. No podemos aceptar unas declaraciones no oficiales que afirman que el fuego puede durar semanas".

Cloro en combustión y aire irrespirable

Desde el PSOE no entendemos cómo con un aire irrespirable como el de hoy, el indicador de la página web de Conselleria indica que la calidad del aire es “razonablemente buena”. Exigimos información veraz y que se midan los niveles de productos contaminantes halogenados, ya que la combustión de plásticos como el PVC, produce gases tóxicos con presencia de cloro, que según la web de calidad ambiental, ni siquiera se están midiendo.

Aunque seamos un municipio de interior, merecemos que se nos trate con respeto. Asimismo, consideramos necesario que se realice un investigación que aclare el origen del incendio y que, en caso de que sea responsabilidad de la empresa, se le trasladen todos los costes por los medios movilizados.

Desde el PSOE no vamos a parar hasta que se aclare el asunto y se solucione una situación que es totalmente insostenible.