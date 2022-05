El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Xàtiva, Juan Giner, está convencido de que tiene un pie y medio fuera de su partido a pesar de haber comunicado hoy oficialmente su salida del equipo de gobierno y su paso a la oposición, tal como le pidió la formación naranja hace medio año, cuando su compañera de bancada, María Beltrán, abandonó el grupo criticando su rumbo para dar al PSPV la mayoría absoluta como regidora no adscrita. Poco después, Cs abrió a Giner un expediente que ha terminado recientemente determinado su expulsión, a falta de que se resuelvan las alegaciones presentadas por éste. En un primer momento, el edil se negó a dejar el ejecutivo y pidió tiempo para poder terminar una serie de iniciativas que tenía en marcha en el marco de sus delegaciones de Movilidad y Seguridad Ciudadana. Tras habérsele comunicado que debe salir de la formación, Giner ha alegado que va a dejar de forma inminente el gobierno para intentar frenar la decisión. Pero teme que ya sea tarde.

"Hay un 99,9 % de posibilidades de que el partido me expulse", ha dicho hoy el regidor durante su comparecencia ante los medios. Aunque su pronóstico llegara a cumplirse, sin embargo, Giner no tiene intención de dejar el acta, sino que pasaría también al grupo de no adscritos y se mantendría en la oposición. Aunque de esta manera se convertiría en tránsfuga al igual que María Beltrán, el edil ha querido marcar distancias respecto a su número 2: "Ella se fue del barco cuando se hundía y a mi me tiran por la borda", ha explicitado, incidiendo en su "deber" de "cumplir con lo que la ciudadanía votó".

Giner ha desgranado los motivos por lo que finalmente ha decidido dejar el equipo de gobierno. No solo se trata de acatar la orden que le había dado su partido, ha asegurado, sino que ha relatado una serie de "deslealtades, desautorizaciones de iniciativa y falta de apoyo" del resto del ejecutivo. "No me encontraba a gusto", ha añadido.

El regidor ha insistido en que su excompañera Beltrán dejó el partido "con la excusa de que no podía soportar la disciplina de voto del partido" a pesar -según éste- de que "a lo largo de dos años no había tenido ninguna queja suya". Según Giner, la edil se marchó bajo la promesa de integrarse en la lista del PSPV en las próximas elecciones en un contexto de hundimiento de Ciudadanos a todos los niveles. "Lo dejó antes de tiempo porque tuvo una discusión con dos miembras del partido porque no se sentía reconocida", ha afirmado el portavoz de Cs, que ha recordado acto seguido que tan pronto como Beltrán dejó el partido él presentó un escrito al alcalde solicitando que se le retiraran las competencias que tenía asignadas en el gobierno. "Pero el alcalde se negó porque se blindaba la mayoría absoluta que necesitaba", ha continuado Giner, que en ese momento dio por roto el pacto con el PSPV.

El concejal ha dicho que su primera medida tras esta negativa fue abandonar la presidencia de la comisión de Régimen Interior, pero que se opuso a la petición de su partido de dejar de forma inmediata el gobierno alegando que tenía muchas actuaciones pendientes de acabar en las áreas de Movilidad y Seguridad Ciudadana. "El partido no lo aceptó e inició un expediente de expulsión: los pecados de una los paga otro", ha incidido. Aunque en otras formaciones políticas este tipo de expedientes "dura unos días", el de Giner se ha alargado durante meses, hasta que hace unos días terminó con una resolución definitiva de expulsión y que se encuentra en la fase final de alegaciones. El edil ha argumentado ante la cúpula de Cs que deja ya al gobierno de Xàtiva, pero está seguro de que lo van a echar. "Voy a seguir trabajando dentro del grupo de Ciudadanos a la espera de que el partido diga algo, aunque las posibilidades de que me expulsen son totales", ha recalcado.

Giner ha mostrado su desilusión con la marcha de los acontecimientos. "Siempre he querido trabajar a favor de Xàtiva. Me sabe mal acabar así porque el trabajo de cercanía y poder ayudar a la gente es muy bonito. He tenido suerte de estar y me alegro de haber podido ayudar en algo", ha indicado, sintiéndose de alguna manera traicionado por su partido. "Todo el mundo está contribuyendo a que Cs desaparezca. Era un proyecto muy bonito pero ha habido ataques de un lado y otro. Han intentado destruir el partido", ha apuntado. "Los afiliados de base como yo hemos luchado desde el primer momento desde la calle y el municipalismo, ayudando a otros a salir como diputados. Se han hecho cosas muy mal", ha apostillado.

Giner ha terminado agradeciendo especialmente el trabajo de la Policía Local. Entre sus iniciativas ha destacado la adquisición de radares de vigilancia para controlar la velocidad en las calles de Xàtiva, pero ha lamentado la falta de impulso al parque de educación vial. "Me han dicho que invertirán con dinero de la diputación, pero tengo serias dudas", ha zanjado.