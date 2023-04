Uno de los derbis de la Vall de Albaida, enfrentó este fin de semana al Ontinyent 1931 y a L’Olleria. Primero y segundo clasificado respectivamente. En La Solana los de Roberto Bas se alzaron con el campeonato de liga tras vencer por 1 a 2. Primeros compases de encuentro igualados, casi a los 20 minutos llegaba la primera ocasión que se la anotó Gonza para los locales. La respuesta llegó de las botas de Andreu quien disfruto de hasta dos ocasiones que no pudo materializar. El final de la primera parte fue muy duro para los locales, que habían conseguido enlazar buenas jugadas ofensivas., pero en el minuto 43 el árbitro señalo penalti por manos favorable al Ontinyent. La pena máxima la convirtió Casti (0-1). Ya en el tiempo añadido del primer periodo, Andreu Serrano remataba un balón en el segundo palo para poner el 0-2 con el que se llegó al descanso. Tras el paso por los vestuarios, los visitantes salieron en tromba en busca del tercer gol, pero tras los primeros minutos del segundo tiempo reacciono L’Ollería. A pesar de la reacción, los “blanc-i-negres” controlaban el partido y los de Jose Jaime Alemany buscaban crear peligro con lanzamientos lejanos. A falta de 15 minutos para el final, Pablo Bonet, cometió un penalti favorable para los “vidriers”, y Francesc no falló desde los 11 metros. Se volcó totalmente L’Ollería a por el empate, pero esta vez no le sonrió la suerte. En los últimos minutos, Francesc fue expulsado y Raúl Mollà se lesionó, y lo aprovecho el Ontinyent para tener las últimas ocasiones del partido. El derbi se lo llevó el líder, para así proclamarse campeón del grupo 3 de la Preferente.

En la comarca de la Vall de Albaida, el otro equipo que tenía mucho en juego en la jornada era el CD Ontinyent, que recibió a la UD Castellonense, tercer clasificado con una magnífica racha en liga. Brilló la solidez defensiva de los de Ángel Guarner que no dieron opciones a los de la Ribera. El Deportivo pudo avanzarse en el primer tiempo, pero lo impidió el guardameta. Ya en la segunda mitad, un destello de calidad de Cambreta desequilibro el duelo, con una jugada individual, consiguió anotar el único gol del partido. Con los tres puntos conseguidos y el resto de resultados de la jornada, el CD Ontinyent vuelve a meterse en la pelea por la octava posición de la cual les separan 3 puntos. En el municipal Manolo Sanchis, el Alberic recibió la visita del SIA Benigànim. Los locales se mantuvieron sólidos en defensa y a los 16 minutos abrieron el marcador mediante Tribak (1-0). Los de la Ribera no dejarón opción de reacción para los “ganxuts” y Terol anotaba el segundo (2-0). Con el resultado favorable para el Alberic se llegó al descanso. En la segunda mitad los visitantes se mostraron más activos, pero el Alberic resistió y en el tramo final sentenció el encuentro con la diana de Marcos Campos (3-0)