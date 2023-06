El próximo gobierno municipal de Atzeneta d’Albaida no está definido a cinco días de la toma de posesión de los nuevos ayuntamientos y las dos máximas fuerzas políticas negocian la formación del ejecutivo. El tablero político de la localidad tras las elecciones del pasado 28 de mayo que quedado conformado por cuatro fuerzas políticas. Compromís se erigió como el partido más votado, logrando 4 concejales, por delante de Ens Uneix con 3 ediles y PSPV y PP con un regidor cada formación. En el acto de investidura, la abstención por parte de los socialistas o de los populares, y el voto de estos a su respectiva cabeza de lista, permitiría a la formación valencianista amarrar la alcaldía, aunque un pacto entre Ens Uneix con populares y socialistas, que no se descarta y que se está negociando, concedería la vara de mando a Dora Nácher, dejando a la formación con más votos y más concejales en la oposición. Pero ayer, después de conocerse estas opciones en Atzeneta, el PSPV, Compromís y EU a nivel autonómico llegaron a un acuerdo de investiduras para que en los pueblos donde el partido más votado sea uno de estos tres, ostente la alcaldía. Este acuerdo posibilitaría a los valencianistas gobernar en la localidad de la Vall d’Albaida.

El partido ganador, Compromís, ha planteado gobernar en minoría y así lo ha comunicado al resto de formaciones, tras las reuniones mantenidas para dirimir el próximo gobierno. El candidato y portavoz de la formación valencianista, Manel Tomàs, ha expresado a los representantes de los otros tres partidos “nuestra voluntad de gobernar en minoría, con el compromiso de que todos los proyectos que se inicien en la localidad sean estudiados por todos y que entre todos lo decidamos. Que las cuatro formaciones tengan voz y voto en los próximos proyectos que se emprendan en el pueblo”. Tomàs afirma que “en la pasada legislatura hemos sufrido la ignorancia absoluta por parte del gobierno, no ha contado con nosotros para nada y no queremos que pase lo mismo. Queremos gestionar el ayuntamiento entre todos”, explica el candidato de Compromís. Una propuesta ante la que están a la espera de respuesta por parte del PSPV y del PP.

Ens Uneix, por su parte, no descarta formar gobierno uniendo sus tres concejales a los del PP y PSPV. La candidata del partido independiente no niega estas intenciones y en declaraciones a este diario Dora Nácher expresaba que “estamos en conversaciones con las otras formaciones porque vamos a intentar gobernar, formar gobierno”. El PSPV ha gobernado estos últimos cuatro años con un pacto con el PP, al que delegó concejalías así como una tenencia de alcaldía, por lo que un gobierno en el que vuelvan a estar los dos partidos, ideológicamente contrarios, junto a Ens Uneix no parece una opción disparatada. Incluso en el pueblo se habla de un pacto oculto de las tres formaciones para dejar fuera del gobierno a Compromís.

El líder de la formación valencianista afirma que el posible pacto “contra” Compromís “no se entendería en la localidad” y aboga por “respetar la voluntad de la ciudadanía, que ha dado su apoyo mayoritario a Compromís”. La formación, de hecho, se ha quedado a las puertas del quinto concejal que otorga la mayoría absoluta, de la que apenas les habrían separado una quincena de votos. Ha recabado 75 apoyos más que hace cuatro años, y suma un edil más que en 2019. El PSPV y el PP han sufrido un duro varapalo en las urnas: los socialistas han perdido 200 votos y tres ediles; y los populares se han dejado más de 80 votos y un regidor.

Ante la posibilidad de un acuerdo entre Ens Uneix, PSPV y PP que se baraja y que desde la formación independiente ratifican que se está trabajando por ello, con contactos con socialistas y populares, Compromís afirma que también está moviendo fichas para negociar un pacto con el PSPV y amarrar la alcaldía, si su opción de gobernar en minoría no encuentra los apoyos necesarios. Manel Tomàs no esconde que para Compromís “en caso de que hagamos un pacto, el único posible, ideológicamente, es con el PSPV”, por lo que no descartan ofrecer concejalías delegadas y responsabilidades en un futuro gobierno entre los dos partidos. Tomàs afirma que de momento esperan respuesta del PSPV y del PP a su propuesta de gobernar en minoría, una contestación que esperan se produzca entre este martes y miércoles. El acuerdo a nivel autonómico sellado ayer entre las tres formaciones de izquierdas abre la puerta a que los socialistas rompan las negociaciones con Ens Uneix y apoyen la investidura de Compromís en Atzeneta.