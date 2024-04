La UD Alzira se garantiza una temporada más en Segunda RFEF

La UD Alzira jugará en 2ª RFEF por cuarto año consecutivo. Y no es un hecho baladí. Hace 34 años que no jugaba tres temporadas seguidas en categoría interautonómica, entonces 2ª B. La parroquia azulgrana podrá vivir una plácida última jornada además contra un equipo descendido, el Manresa. El triunfo por 0-2 se produjo además,en un escenario hostil, el Nou Camp de Morvedre, donde el Alzira no ganaba desde hace once años y ocho días. “Estoy muy contento por la afición que vino -y la que se quedó en Alzira-, directiva, cuerpo técnico y sobre todo por la plantilla que una vez más han mostrado mucho más carácter de la edad que tiene”, indicó Marc Garcia al término del encuentro.

El equipo supo sufrir y defendió con mucho orden, “Cosa que me tiene muy contento. Hace un año, cuando unos aficionados locales me decían que nos íbamos a Tercera, sentía que no teníamos una plantilla para jugar el partido en estas condiciones. Desde el lunes sabía que tenía equipo para jugar directo, defender fuerte y en especial los saques de banda incluso en ataque”, añadió Marc. El alzireño alineó a Álvaro Cortés; Abraham, Robert Costa, Bono y Nacho Vila en defensa. Con la baja de Lado por sanción, puso a Solbes en el doble pivote junto a Sala y ambos estuvieron imperiales. En bandas jugaron Dylan y Busquets y en punta Gio y Palacín.

El partido fue trepidante desde el primer minuto. Aunque los locales llevaban la iniciativa, a los ocho minutos, Nacho Vila sacó de banda a Dylan, quien puso un centro y Sala se adelantó de cabeza a defensa y portero. “Esto confirma que el entrenador ha estado ciego toda la temporada no dándole más minutos”, confesaba Marc. Sobre el gol, “trabajamos toda la semana las prolongaciones de Sala para que rematasen en el segundo palo y al ver que nos habían pillado la jugada, decidimos cambiar para que él rematara”, añadió el técnico. Aún así, el alzireño pensaba que “no siempre es bueno ponerte por delante tan pronto porque te atacan aún más. Teníamos poco el balón y nos hubiese ido bien tenerlo para pillarlos a la contra”, explicó.

Gol anulado

Superada la media hora la parroquia local cantó un gol que fue anulado por falta previa al defensa de su autor, Néstor Querol. Parecía que el empate se acercaba al marcador. A diez para el descanso al saque de una falta, el balón fue pasando entre jugadores por el área y Álvaro Cortés lo despejó con una estirada. Sin embargo, volvió a ser el Alzira quien golpeó con una contra. Abraham pasó a Busquets, que centró para que Gio machacara el 0-2. En el añadido, mientras los romanos pedían un penalti, Nacho Vila dejó pasar el balón pensando que estaba solo y Fermín chutó fuera para sorpresa de todos.

La segunda parte siguió siendo de dominio del At. Saguntino. Cortés y todos los jugadores alziristas sacaron cada balón que llegaba al área. Los ribereños atacaban al contragolpe y Busquets gozó de un tres para dos que remató muy desviado. En el siguiente ataque alzireño, dos minutos después, Gio no encontró puerta por poco. Marc Garcia quiso oxigenar el equipo y quitó a Palacín y Dylan por Sergio González y Mángel y pasó a Busquets a la punta, por delante de Gio, para presionar más a los defensores. El Alzira buscó el 0-3 con un tiro lejano de Sergio González que se le fue desviado. El conjunto romano siguió asediando como hicieran con los habitantes de Sagunt hace dos milenios, pero los alzireños resistieron e incluso tuvieron la sentencia en una contra que Busquets no aprovechó disparando directamente al cuerpo de Salva. El pitido final desató la euforia alzirista porque serán equipo de 2ª RFEF por cuarta temporada consecutiva.

El próximo fin de semana se recibirá al Manresa. Sobre si habrá cambios en el once para dar minutos a los menos habituales Marc tiene sus dudas. “Yo quiero ganar para sumar 48 puntos y que el Alzira esté lo más arriba posible”, sentenció.

