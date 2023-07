El vuelco político que ha brindado al PP la presidencia de la Diputación de Valencia tras una negociación de infarto con Ens Uneix aleja a la izquierda del control de otra entidad supramunicipal vital en la comarca en la que nació hace cuatro años el partido de Jorge Rodríguez. Aunque la nueva Mancomunitat de la Vall d'Albaida surgida de las urnas no se constituirá formalmente hasta septiembre y todavía hay ayuntamientos que no han ratificado a sus representantes, los populares no han perdido el tiempo y ya han mantenido un primer "intercambio de opiniones" con Ens Uneix para intentar articular un acuerdo que rompería el dominio que el PSPV y Compromís mantienen sobre el gobierno de la institución desde 2015.

Al igual que ocurría en la diputación, el voto de la formación municipalista será decisivo en la conformación de la Mancomunitat. Si se cumplen los pronósticos -a la espera de que se designen todos los representantes- la suma de delegados del PSPV, Compromís y otros partidos independientes alineados con estos dos partidos (34) arrojaría un empate con la unión de los 23 del PP y los 11 de Ens Uneix. Y los populares son la fuerza más votada, lo que decantaría la balanza a su favor.

En el PP confiesan que lo ocurrido en la diputación "ayuda mucho" a conformar gobierno en la Mancomunitat

Aunque el desenlace de las negociaciones puede alargarse más de un mes, un primer sondeo de los protagonistas de la ecuación apunta hacia una dirección clara. Fuentes del PP comarcal sostienen que existe "predisposición" a un entendimiento con Ens Uneix -aunque por ahora el contacto ha sido superficial- y admiten que lo ocurrido en la diputación "ayuda mucho" a que así sea. En cualquier caso, los populares mantuvieron este martes una primera reunión interna antes de comenzar a dialogar con los independientes a partir de la semana que viene sobre cómo podría sustanciarse el posible acuerdo.

Este acercamiento contrasta con la ruptura de todos los puentes de comunicación que había entre el PSPV y Compromís con Ens Uneix a raíz del pleno de la diputación del pasado viernes, en el que Natàlia Enguix facilitó la presidencia a Vicent Mompó (PP) al votarse a sí misma. Entre la izquierda y el partido de Rodríguez no se ha producido ningún contacto para tratar el tema de la Mancomunitat. Desde el PSPV de la Vall d'Albaida, que preside la entidad comarcal desde 2015, se muestran "abiertos a todo" para llegar a acuerdos, aunque prácticamente asumen que la batalla está perdida. Sobre todo teniendo en cuenta lo beligerante y crítica que ha sido Ens Uneix con la gestión de la institución en los últimos años.

"La puerta de la derecha se ha abierto antes que la de la izquierda", asegura Fede Vidal, secretario general del PSPV de la Vall

"La puerta de la derecha se ha abierto antes que la de la izquierda", señala el secretario socialista en la comarca, Fede Vidal. "Me hubiera gustado una Mancomunitat y una diputación progresistas, pero no he visto ninguna intención ni ningún movimiento para que sea así", incide. Vidal cree que en las negociaciones en la diputación han influido "cuestiones personales" y asegura que los representantes del PSPV seguirán "haciéndolo lo mejor que pueden y siendo fieles a sus ideas", aunque sea desde la oposición.

"Lo que siembras, recoges"

El secretario de organización de Ens Uneix, Jordi Vila, recalca que todavía es pronto para hablar sobre el gobierno de la Mancomunitat, puesto que el partido está centrado ahora en "cerrar" el peso que tendrá en el nuevo ejecutivo de la diputación. Un paso que puede ser clave en las negociaciones con el PP a nivel comarcal. "No sé qué haremos, de momento solo nos han llamado del PP", sostiene el alcalde del Palomar, que en cualquier caso expresa una opinión personal al respecto: "el PSPV y Compromís no se han portado muy bien con nosotros: no nos han apoyado en nada y lo que siembras recoges".

"Si el PSPV no se fía de nosotros, tendremos que buscar un entendimiento con el PP", sostiene Jordi Vila, secretario de organización de Ens Uneix

Vila reprocha al bloque de la izquierda que en algún pueblo de la Vall donde Ens Uneix ha intentado conformar una mayoría y ostentar la alcaldía (como Atzeneta) no ha sido posible, y también le acusa de "retrasar todo lo que quisieron" su incorporación como conseller en la Mancomunitat. Igualmente, critica el hecho de que determinados municipios gobernados por alcaldes socialistas crearan mancomundiades sociales al margen de la institución comarcal. "Visto que el PSPV no se fia de nosotros, tendremos que buscar un entendimiento con el PP. Si no hay confianza mutua lo mejor es cambiar de aires y dentro de 4 años los vecinos decidirán si lo hemos hecho bien o no", ahonda.

Vila recuerda que Ens Uneix es un partido "municipalista e independiente" al que también vota "la gente de la derecha" y que ha integrado entre sus representantes a excargos del PP, como la alcaldesa de Benissoda o el alcalde de Beniajtar. "Tenemos que hacer en cada momento lo que creemos y bajo la responsabilidad de que la política se trata de decidir y a veces errar", apunta. Vila cree que la gente está "cabreada" y por eso ha decidido "cambiar los gobernantes". "La ola en estos momentos ha dado esto y no es ni mejor ni peor, la derecha tampoco son ogros", remacha.