El PSPV de Ontinyent ha criticado el estado de las obras del CEIP Martínez Valls de la ciudad, paralizadas desde hace tiempo, y ha afeado al gobierno municipal de Ens Uneix su "parálisis" ante la situación que soportan los alumnos y alumnas de este colegio del barrio de Sant Josep, que no han empezado el nuevo curso con el centro reformado, tal como estaba previsto, lamentan desde el PSPV. El portavoz José Antonio Martínez ha exigido al alcalde que "fije una hoja de ruta precisa y clara" respecto a las obras pendientes en el Plan Edificant y las mejoras aprobadas en el presupuesto de 2023 por el anterior gobierno de Ximo Puig.

Martínez afirma que el Ayuntamiento de Ontinyent "ha estado de brazos caídos, sin dar explicaciones sobre la paralización de las obras del Colegio Martínez Valls, de la que tuvimos que enterarnos por la prensa en el mes de junio y nuevamente ahora. Por tanto, exigimos que Rodríguez explique qué se va a hacer desde ahora con detalles», indicó. El edil socialista reclamó tanto al gobierno municipal como al del Consell, ahora del PP, “que tan buena sintonía demuestran”, que den respuesta a la planificación y opina que es "un despropósito demorar otro curso escolar". La previsión era que después de la pasada Pascua, el alumnado del CEIP Martínez Valls abandonara el aulario prefabricado y regresara al centro, pero "nada de eso ocurrió. Y tampoco han empezado el curso 23/24 en sus instalaciones porque las obras están paradas. Pero no sólo paradas, algunos proveedores han empezado a retirar sus materiales", critican los socialistas, que señalan que "debería garantizarse que el traslado se efectuara en torno a las próximas Navidades, para evitar los trastornos que el alumnado de ese centro están soportando".

El portavoz del PSPV de Ontinyent ha exigido al alcalde, Jorge Rodríguez, y al conseller de Educación, Universidades y Ocupación, José Antonio Rovira, que "desbloqueen" la paralización de las obras del Colegio Martínez Valls, y "garanticen la completa ejecución" del Pla Edificant. José Antonio Martínez también ha reclamado que se ejecuten los centros educativos "pendientes" en Ontinyent. "Rodriguez debe reclamar al president de la Generalitat todas y cada una de las inversiones previstas para la ciudad y Rovira tiene que dar explicaciones y calendarizar las actuaciones del Colegio Martínez Valls y de las necesidades en los centros educativos de Ontinyent, incluyendo todos los centros pendientes", ha insistido el líder socialista ontinyentí.

Respuesta del gobierno de Ontinyent

Ante las manifestaciones del portavoz del PSPV sobre el CEIP Martínez Valls, desde el gobierno de Ontinyent han puntualizado que "las obras se interrumpieron en el mes de julio, no de junio como indica, para trabajar una revisión de precios por el impacto de la guerra de Ucrania, y unas mejoras solicitadas por la comunidad educativa del centro como cambios en los pavimentos en la zona de educación infantil y nuevas mejoras en la parte de primaria como ha pasado en otras muchas obras y recientemente en el CEIP Bonavista. Eso sí, fue antes de que se hiciera efectivo el cambio de gobierno en la Generalitat y coordinado con la secretaría autonómica del PSOE". Desde el ayuntamiento también señalan que "se ha estado hablando con la empresa y dirección técnica, ya hay un acuerdo y ahora se necesita la aprobación de la Generalitat Valenciana y el consecuente aumento de dotación económica para hacer la obra que tendría que hacer la conselleria y que no hace por una ley del PSOE". "Para hacer posibles los trámites necesarios, la ejecución se retomará lo más pronto posible con todas las garantías y calidades que requiere una instalación pública en la que los y las usuarias son niños y niñas. Se trabajará sin descanso para que la conclusión de la obra sea lo antes posible", añaden.

Desde el ayuntamiento afirman que "el grado de ejecución del Pla Edificant en Ontinyent es ejemplar, no hay ningún bloqueo de nada, y la revisión de precios al alza que ha afectado a algunas obras no ha sido solo un problema en el Edificant en Ontinyent, sino en el resto de municipios de la Comunitat Valenciana. Ontinyent siempre ha sido ejemplo de buen hacer y buena ejecución por parte de la Generalitat Valenciana del PSOE por haber sido de las primeras ciudades en las que se ha intervenido en todos los centros educativos y la ciudad con más número de obras hechas y ejecutadas como el CEIP Carmelo Ripoll, CEE Vall Blanca, CEIP La Solana, IES Pou Clar, CEIP Lluís Vives y CEIP Bonavista". También recuerdan que "esta circunstancia es normal y que hay colegios en los cuales ha esta gobernando el PSOE como Xirivella que han tenido que retrasar el comienzo porque no están las obras finalizadas y no habíamos previsto alternativa o en otro caso y en el equipo de gobierno como Albaida en el que las obras del CEIP Covalta llevan un año paradas y sin llegar a acuerdos en el modificado". El gobierno municipal ontinyentí recuerda "el caso de las obras que el gobierno socialista del Botànic estaba ejecutando en el hospital y que no pudo finalizar en los plazos previstos, en parte debido al mismo problema".

El ejecutivo de Ens Uneix manifiesta que "la información sobre el Martínez Valls se dio al equipo directivo en su momento para que lo transmitiera a la comunidad educativa. El alcalde de Ontinyent daba detalles el lunes de la última hora del estado de esta y todas las obras en marcha y pendientes del Pla Edificante en la rueda de prensa del inicio de curso que se hizo ante los medios de comunicación. Lamentamos que por parte del portavoz socialista se quiera alarmar a la comunidad educativa del Martínez Valls con datos falsos y medias verdades. Le pedimos más rigor y sapiencia en su tarea, porque por ejemplo en las redes ha expuesto que se votó la delegación de 3'8M€ del CEIP Bonavista cuando en realidad votó el aumento de consignación de 1'1M€ en un centro ya delegado. Afortunadamente, las familias del centro están perfectamente informadas y las manifestaciones del señor Martínez se desacreditan por ellas mismas", concluyen desde el gobierno de Ontinyent.