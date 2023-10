Compromís per Albaida ha acusado al PSPV de cometer "una irresponsabilidad mayúscula" por su decisión de "romper unilateralmente" el pacto de gobierno tras la negativa de una regidora valencianista a firmarlo.

Desde la coalición que ahora gobierna en minoría la localidad aseguran que las diferencias entre los socios podían haberse solucionado y defienden que "siempre hemos antepuesto los intereses de los albaidins y allbaidines por encima de cualquier interés partidista o personal", poniendo como ejemplo el hecho de "ceder los dos últimos años de alcaldía al PSPV para facilitar un gobierno de progreso".

Los socialistas desconfían de la palabra de Compromís por el rechazo a rubricar el acuerdo por parte de la edil Mª Àngels Salom, a la que acusan de "falta de responsabilidad". Para el colectivo de Compromís en Albaida, en cambio, el PSPV "miente descaradamente" con este reproche porque, a su juicio, "la única falta de responsabilidad que se ha cometido ha sido la del PSOE al renunciar a sus delegaciones de gobierno y pasar a la oposición por una discrepancia interna propia de todos los equipos de gobierno".

Compromís ha mostrado todo su apoyo a la regidora Salom. "No podemos tolerar que se ponga en cuestión su valía tanto personal como de capacidad de trabajo, su trayectoria en el ayuntamiento la avala". Desde la coalición hacen hincapié en que hace unos meses el representante del PSOE se refería públicamente a ella con palabras elogiosas, "como una regidora muy querida por las asociaciones y trabajadora".

"Hay que ser valientes y asumir que no han tenido capacidad de trabajar por el pueblo con la dedicación y la altura de miras que corresponde. Abandonar el gobierno a los 4 meses por una disputa interna demuestra que estaban más preocupados por ocupar la silla que por trabajar por el pueblo", indica el comunicado difundido por los valencianistas, que llaman a superar las viejas rencillas derivadas del pacto de 2011 entre ambas formaciones -que también acabó mal- "si queremos que nuestro pueblo avance y reconocer que si esta legislatura llegamos a un acuerdo fue gracias a Compromís, que somos los únicos que no planteamos ninguna línea roja para poder negociar".

Desde Compromís aseguran que cuando el PSPV defiende su "generosidad" en aquel primer pacto "obvia que la alcaldía nos la dio un partido independiente escindido de ellos, la UCID, que plantearon el pacto con la única condición de que la alcaldía fuera para Compromís los cuatro años".

Apoyo total al alcalde Quilis

Compromís también pone en valor la "capacidad de trabajo" del alcalde Alejandro Quilis frente a las críticas socialistas. "Nosotros no nos dedicamos a cortar cuellos y no hacemos dimitir a nuestros regidores, hablamos y tejemos", sostiene la coalición, para quien "el PSOE no engaña a nadie" y "las palabras de su portavoz y su relato no se sostienen y denotan mucha incoherencia".

Frente al "ruido", Compromís apuesta por "seguir trabajando por Albaida como siempre lo hemos hecho", incluso cuando surgen ciertas discrepancias. "Somos plurales y la capacidad de llegar a consensos es una de las mejores fórmulas democráticas, que siempre han formado parte de nuestro ADN", incide el comunicado, que defiende la continuidad del gobierno en minoría porque en las elecciones municipales los vecinos de Albaida "pidieron un gobierno progresista".

"Con el PSOE o sin él, Compromís siempre ha tenido clara cuál es su prioridad: trabajar por hacer avanzar a Albaida". La coalición admite que "no será fácil" pero "pondremos toda la capacidad de la que disponemos para hacerlo posible". "Las puertas del ayuntamiento siempre han estado y estarán abiertas para todas y todos. Gobernaremos en solitario, pero seremos el gobierno de las mayorías", apostillan.