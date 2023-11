Cientos de personas de todas las edades disfrutaron el sábado de las actividades del IV Park(ing) Day de Ontinyent, una actividad que se celebra a nivel mundial y que reimagina las ciudades con menos espacios para los vehículos y más para las personas.

En la jornada que este año tuvo lugar en la Plaça de la Concepció durante el mañana y tarde del sábado, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacó "la alta participación de gente" y el hecho de que "hay muchas asociaciones que se han involucrado para hacerlo posible y mucha la gente que ha pasado a lo largo de la mañana y la tarde del sábado".

La jornada incluía 12 talleres ofrecidos por varios colectivos y entidades locales, así como un circuito multiaventura con rocódromo y tirolina, un espacio de lectura, un taller de títeres, un espectáculo de danza, teatro en la calle y varios modelos de bicicletas entre los que se encontraba el nuevo modelo de Ontibici para que la ciudadanía lo pudiera probar y utilizar.

La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, agradeció "la implicación y participación de las asociaciones, colegios, comercios locales y voluntariado ambiental por los magníficos talleres que prepararon para llenar de vida la plaza de La Concepción". "El objetivo es que las familias, especialmente los más pequeños, conozcan otra manera de pasarlo bien sin necesidad de una tablet o un móvil a la vez que concienciamos sobre la necesidad de disminuir el uso del vehículo", apuntó.

"Se puede vivir de otra manera"

Entre los y las asistentes, Cristina Olcina incidió en los beneficios de esta actividad que permiten ver "que también se puede vivir de otra manera". En la misma línea se pronunció Alicia Molinero al explicar que "hemos venido con los niños y han estado participando en algunos talleres. Muy interesantes".

Por otro lado, los niños y niñas fueron los grandes protagonistas de las actividades y de los talleres, donde Carmen Caballero explicaba que "he participado en muchos talleres y me ha encantado" o como Xavi Ortiz contaba que lo había pasado "muy bien" al subir en las bicicletas o también Diego González, quien manifestaba que "he aprendido que con ingredientes naturales y ecológicos se pueden hacer cosas que ente mucho".

Ontinyent celebró así su IV Park(ing) Day, una iniciativa que hay que ha estado visitando los diferentes barrios de la ciudad en años anteriores como el Recinto Ferial (2020), la calle Padre Fullana (2021) o la plaza de la Coronación (2022).