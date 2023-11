La caída de varios cascotes en la vía pública procedentes de una cornisa de un inmueble emplazado en la calle Vera de Xàtiva causó que ayer se vallaran los accesos a esta arteria del casco antiguo de la capital de la Costera. Algunos de los vecinos alertaron de lo sucedido al Ayuntamiento. No se lamentaron daños personales, ya que por la zona no pasaba ningún viandante en ese momento concreto. Las fuertes rachas de viento fueron constantes durante toda la jornada y llegaron a picos de más de 100 kilómetros por hora en varios municipios de la Costera, la Vall d’Albaida. De hecho, en Xàtiva se cortó la Avenida Selgas por la caída de una rama de grandes dimensiones. A su vez, un pino de una parcela privada ubicada en el Camí de la Fillola (Bixquert) cayó por la fuerza del viento, afectando al tendido eléctrico. Los hechos ocurrieron sobre las dos y media del mediodía. El ejemplar cortó el cable eléctrico, dejando sin suministro a los vecinos de la zona durante varias horas. Desde la asociación de vecinos explicaron que los afectados estuvieron sin luz hasta pasadas las siete y media de la tarde: "Fueron varias horas sin servicio y no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo", lamentaron.

Se desploma un árbol de grandes dimensiones en la Avenida Selgas de Xàtiva Por otra parte, un árbol cayó también por la fuerza del viento cuando estaba aparcado en la calle Lluis Colomer de Ontinyen. Un vehículo aparcado en la vía pública se vio afectado por el incidente. En la capital de la Vall d’Albaida también desprendió una placa de alrededor de un metro de extensión de un edificio en la calle Mayor. También se produjeron desperfectos en el alumbrado ornamental de la Plaça de la Concepció de Ontinyent. Xàtiva decreta el cierre del Castell, polideportivo y cementerio por la alerta del viento Fira Borja A su vez, fuentes del Ayuntamiento de Xàtiva confirmaron ayer que la feria de artesanía que se había programado con motivo de la Fira Borja queda suspendida ante la alerta 3 por viento. Desde el consistorio expusieron que sus intenciones pasan por coordinar la iniciativa para la semana que viene una vez que la alerta por viento quede suspendida. De momento, sí se mantienen el resto de actos culturales programados con motivo de la Fira Borja, ya que tendrán lugar en espacios de interior. Sin embargo, la previsión del tiempo apunta que las rachas eólicas podrían prolongarse hasta el próximo domingo.