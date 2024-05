El TSJ obliga a Ontinyent a retribuir la carrera profesional del personal municipal

El Tribunal Superior de Justicia ha dado un plazo máximo de seis meses al Ayuntamiento de Ontinyent para implantar la carrera profesional del personal público municipal.

La sentencia, que desestima el recurso de apelación que interpuso la corporación y da la razón al Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), obliga al consistorio a aprobar las normas reglamentarias necesarias para establecer un sistema de grados de desarrollo profesional, regulando los requisitos y la forma de acceso a cada uno de los grados, así como las retribuciones asignadas a los mismos en la forma que establece la Ley de Función Pública valenciana de 2021 y su desarrollo económico reglamentario, con el pago a los empleados de las cantidades que les correspondan.

A raíz de este pronunciamiento judicial, el PSPV-PSOE de Ontinyent ha expresado este jueves su "apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores para la puesta en marcha de la carrera profesional", a tiempo que ha criticado el retraso de su implementación. "Los socialistas somos partidarios del diálogo entre las diferentes administraciones para solucionar todos los obstáculos que están surgiendo para el desarrollo de la carrera profesional, siempre respetando la legalidad, pero este alcalde no suele ser partidario de la negociación, desafiando la legalidad", asegura el portavoz del partido, José Antonio Martínez.

El regidor cuestiona así que el ejecutivo no retirara el recurso contra la condena en primera instancia. Cuando preguntó por la cuestión en el último pleno, el alcalde defendió que de forma paralela a la vía judicial se seguía negociando en la mesa con las trabajadoras y trabajadores. Para Martínez, sin embargo, “se ha comprobado que estas son dos cosas contradictorias. Y más cuánto todas las sentencias están diciendo prácticamente lo mismo y además costándole dinero a todo el vecindario por las costas judiciales. Ahora ya se ha desestimado el recurso de apelación”, apunta.

“Nos preguntamos si el gobierno de Ens Uneix seguirá pleiteando, contra las trabajadoras y los trabajadores del Ayuntamiento” incide el portavoz socialista, que pide al gobierno local que habilite el crédito suficiente para la carrera profesional porque "de una función pública moderna depende la calidad de los servicios públicos que recibimos y el cumplimiento de las normas que nos damos".

Comisión de trabajo con los sindicatos

Por su parte, desde el gobierno municipal precisan que “como siempre, hemos defendido los intereses del ayuntamiento" y explican que los servicios jurídicos del consistorio de Ontinyent están estudiando si se recurre la resolución del TSJ. "Incluso habiéndose recurrido la sentencia (de primera instancia), fue voluntad del regidor de personal crear una comisión de trabajo de la carrera profesional con representantes sindicales en la mesa de negociación, con la que se han mantenido ya tres reuniones, en las que se han puesto encima la mesa varios documentos de trabajos para ir avanzando en este asunto”, inciden estas fuentes.

Desde el ejecutivo de Ens Uneix lamentan que el portavoz socialista “toca de oído y no sabe muy bien de lo que está hablando”. "Se atreve incluso a decir que se ha desafiado la legalidad, cosa que no se ha producido en ningún momento, puesto que la sentencia estaba suspendida y por tanto no se tenía que aplicar. Si piensa que se ha desafiado la legalidad que diga en qué momento, porque quizás quien tenga consecuencias legales por sus declaraciones sea él”, remachan las mismas fuentes.

