Miss Caffeina vuelve a la carretera con ‘El año del tigre’, el disco que lanzó el año pasado. El cantante asegura que les une una fuerte conexión con los valencianos cuando están a punto de cumplir 18 años en la industria musical. Algo sobre lo que prefiere no pensar.

¿Les gusta saber que van a tocar en las Fallas de València?

Sí, tocamos hace justo un año en València, en el Palau Alameda. Fue para el final de nuestra gira. Nos despedimos en esta ciudad y empezamos otra vez aquí para nuestra gira de 2023. Hemos vuelto en menos de un año a València, así que te podrás imaginar la buena sintonía que tenemos con los valencianos.

¿A qué lo achaca?

Hemos promocionado nuestros discos en dos ocasiones en plenas Fallas. La primera vez nos invitaron al balcón del Ayuntamiento para ver la mascletà y flipamos. Nos quedamos muy sorprendidos de lo que tenéis ahí, fue increíble, la verdad. Es un espectáculo digno de ver. No sé qué tenemos con los valencianos, pero esta conexión nos trae cosas buenas.

De modo que les veremos también en la ‘mascletà’. Será pocos días antes de ir a México.

Sí, tenemos muchas ganas de ir, aunque será por poco tiempo. Nuestra gira va a ser intensa. Vamos a hacer todos los festivales que no hicimos el año pasado. Hasta octubre, no pararemos.

¿Qué ocurre en México con los artistas españoles?

Es una cosa muy orgánica. Nos acogen muchísimo, nos dan mucho calor, pese a que no hacemos promoción de los discos allí. Hoy en día la música llega a todo el mundo. Hay una conexión muy fuerte entre los grupos indies españoles y Latinoamérica. Están muy atentos a los que suena aquí en España. Fuimos por primera vez en 2019 y nos quedamos muy sorprendidos. En los cuatro conciertos que dimos, la gente coreaba nuestras canciones. Incluso vinieron a buscarnos al aeropuerto. Es bonito que la gente sienta tanta pasión por la música. La idea era volver en 2020, pero no pudimos por la pandemia. Este año tocamos en el festival Vive Latino, que es muy popular allí, y estamos encantados.

¿Echaban de menos los festivales?

Claro. La gira de festivales no tiene nada que ver con la de las salas. Ninguna es mejor o peor, simplemente son cosas separadas. Tenemos diferentes repertorios dependiendo del formato de directo. Hay canciones que los seguidores esperan en la sala, mientras que en los festivales se va a piñón fijo porque tenemos menos tiempo para tocar y hay mucha gente que te ve por primera vez. Es un público muy heterogéneo. Los festivales son una oportunidad para ganarte al público.

¿Qué puede esperar el admirador de Miss Caffeina en esta nueva gira?

Hemos dado un giro a las canciones antiguas porque nos habíamos cansado de tocarlas como están en los discos. En cuanto a la escenografía, sigue con la temática oriental, como en la gira del año pasado, pero con un rollo más futurista por así decirlo. Nos hemos fijado en el ciberpunk para dar al espectáculo un punto más oscuro. El año pasado, la puesta en escena era mucho más luminosa, algo que hemos querido cambiar.

¿Van a tocar nueva música?

Sí, la vamos a ir incluyendo en los conciertos.

Van a cumplir 18 años en la música ¿Esta cifra da vértigo o tranquilidad?

Cada vez que tenemos un lanzamiento nos sentimos como un grupo nuevo que se la juega por primera vez. Luego notas que llevas mucho tiempo con cada cosa que te pasa. Tenemos un recorrido y se nota que la gente y otras bandas lo perciben así. Pero nosotros preferimos no fijarnos mucho en esas cosas. Igual es por no sentirnos nostálgicos. Queremos empezar de nuevo una y otra vez. La experiencia no nos presiona ni para bien ni para mal. Llevamos mucha música y mucha carretera hecha, por eso nos sentimos muy afortunados.