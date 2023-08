La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València aprobará mañana en una sesión extraordinaria el nombramiento de Vicent Llimerà Dus como nuevo director-gerente del Organismo Autonómo Municipal (OAM) del Palau de la Música de València. Según figura en la propuesta de la alcaldesa María José Català, Llimerà recibirá las mismas retribuciones que su antecesor en el cargo, Vicent Ros, quien ha ejercido de director del auditorio municipal en los últimos siete años.

De esta forma, se confirma la noticia adelantada por este periódico hace unos semanas, en las que ya se señalaba que Llimerà era el principal candidato para hacerse cargo de la dirección del Palau en los próximos años. Levante-EMV también confirmó la pasada semana que, efectivamente, sería Llimerà el nuevo responsable de la OAM.

"Impulsamos el Palau"

"Con este nombramiento impulsamos el Palau de la Música, abrimos una nueva etapa en la que hemos apostado por un perfil que conoce el sector, que sabe de las necesidades y cómo potenciar el Palau para revitalizarlo tras años de obras”, ha señalado en un comunicado la alcaldesa María José Catalá, quien también ha destacado que Llimerá "va a impulsar la gestión del Palau y de todos los ámbitos relacionados con el mundo de la música. Es una persona con una trayectoria importantísima en el mundo de la música y va a realizar un gran trabajo al frente del Palau”.

Vicent Llimerà es catedrático de oboe en el Conservatorio de Música Superior de València y goza de un gran prestigio entre los instrumentistas de viento, así como entre el resto de músicos españoles. Es el elegido para reabrir el Palau de la Música, un auditorio que lleva cuatro años cerrado y que Catalá pretende impulsar desde el primer concierto de su segunda época, programado para octubre por el actual director Vicent Ros, a quien todavía le quedaban dos años de contrato.

Desde la Primitiva de Llíria

Vicent Llimerà Dus estaba predestinado a la música, como la mayoría de los nacidos en Llíria. Inició su formación en la Banda Primitiva y para luego graduarse en el Conservatorio Superior de Música de València, bajo la tutela de Vicente Martí, donde obtuvo el título de Profesor Superior de Oboe y el Premio de Honor Fin de Grado Superior. Realizó estudios de posgrado con el prestigioso oboísta de Catarroja, Francisco Salanova y posteriormente, durante más de diez años, con el maestro Lothar Koch en Berlín y Salzburgo. Ha trabajado el oboe barroco con Sophie Mackenna, Alfredo Bernardini y Paul Godwing.

Llimerà tiene grabados numerosos conciertos, tanto en formato CD, como en las diversas plataformas digitales. Su trayectoria como solista le ha llevado a diversos festivales internaciones (Salzburgo, Berlín, San Riquier o Roma). Además, es solista del Grup Instrumental de València, con el que obtuvo el Premio Nacional de Música 2005 del Ministerio de Cultura- y fue distinguido en 2006 con el Premio Importante de Levante-EMV.

Como investigador destacan sus estudios sobre los compositores Francisco José de Castro, Pedro Soler y Enrique Marzo y Feo. En octubre de 2009 publicó en la Institució Alfons el Magnànim (IAM) el libro ‘La primera obra didàctica per a oboé a Espanya’. Ha sido profesor asociado en la Universidad Jaume I de Castelló y en la Universitat Politècnica de València en las que ha dirigido siete tesis doctorales y numerosos trabajos finales de máster (más de 20). Es Académico de Bellas Artes de San Carlos desde el año pasado.

Nombramientos

Con este nombramiento, el Palau de la Música va cerrando los frentes que tiene abiertos desde hace tiempo.

Primero había que sustituir a la exconcejal de Cultura, Gloria Tello, en la presidencia del Organismo Autónomo Municipal (OAM) del Palau de la Música, elección que se materializó la pasada semana con el nombramiento de José Luis Moreno como concejal de Cultura y, por lo tanto, también presidente del OAM.

El segundo era el nombramiento del sustituto de Ros, situación que se resolverá a partir de mañana con el nombramiento de Llimerà. Aun así, cabe recordar que el Palau carece tambien de subdirector de Gestión ya que el anterior titular del cargo, Honori Colomer, renunció a él el pasado marzo. Tampoco hay desde hace años responsable de personal y subdirector de música.

Programación a la espera

El tercero de los asuntos por resolver dentro del Palau, y cuya solución depende -en principio- del nombramiento de Moreno como presidente y del nuevo consejo de administración del OAM, es el de la programación de la próxima temporada. Esta, tal como también adelantó este periódico, está diseñada desde el pasado mes de junio por el actual director Vicent Ros e incluye varias formaciones, directores y artistas internacionales como la Philarmonia de Londres, la Orquesta de Francia, la Filarmónica Checa, Isabelle Faust, Gatti y Gardiner.

La temporada del Palau de la Música siempre se inicia en octubre y, salvo en años excepcionales como el del cierre del edificio en 2019, el auditorio suele presentarla en el mes de junio o julio anterior. En este caso, y según fuentes del Palau, la programación de 2023-2024 no se ha presentado aún porque primero ha de aprobarla el consejo que todavía no se ha constituido.

Así, si no se aprueba antes por pleno o por decreto de alcaldía, la programación podría no recibir el visto bueno hasta septiembre, con todo lo que ese supone a la hora de cerrar contratos o poner a la venta los abonos. Pero existe otra posibilidad para no retrasar tanto este paso necesario: que la programación se presente por resolución de alcaldía y se apruebe en el próximo pleno municipal.

¿Cuándo será el primer concierto?

El otro aspecto aún por resolver en el Palau de la Música es, quizá, el más importante: la finalización de las obras de rehabilitación iniciadas en abril del pasado año tras un proceso que se retrasó durante varios años. Los trabajos, con un coste de 11,4 millones de euros, tendrían que haber acabado a principios de este mes, pero en junio la empresa constructora (la UTE formada por Bertolìn y Becsa) solicitó una prórroga de dos meses alegando que las lluvias del final de la primavera retrasaron las actuaciones en la fachada y las salas.

Por lo tanto, la fecha tope ahora es la del 31 de agosto, aunque según ha podido saber este periódico ya se han realizado pruebas acústicas en las salas principales del auditorio municipal. Una vez finalizadas las obras, habrá que aguardar a los trámites administrativos que den el visto bueno a la conclusión defintiva del proyecto.

Justo Romero

Pero muy mal se han de dar las cosas para que el rehabilitado Palau de la Música no abra sus puertas en octubre. Concretamente, lo hará con un concierto que tendrá lugar el viernes 6 de octubre con motivo de los actos por el Día de la Comunitat Valenciana que se celebra el 9. La idea es que, aunque sea una jornada de puertas abiertas, los abonados tengan preferencia para asistir a ese concierto después de cuatro años en el «exilio».