La diseñadora valenciana Pepa Salazar ha ganado el premio Vogue Fashion Fund 2023, el mayor premio de la moda española con un importe de 100.000 euros en colaboración con Inditex. La jornada comenzó con la presentación de los proyectos creativos de los tres finalistas, entre los que se encontraba la también valenciana Sonia Carrasco.Salazar dedicó el premio a todas las mujeres y a todos los que han colaborado con ella a lo largo de su carrera.

Pepa Salazar estudió diseño en el Instituto Europeo de Diseño (IED). Cuando acabó su formación comenzó a trabajar dentro del equipo creativo de Loewe. En 2013 decidió dar el salto y lanzar su primera colección. La presentó en el Samsung EGO, durante la Semana de la Moda de Madrid y se alzó con el premio Mercedes-Benz Fashion Talent. Repitió galardón al año siguiente.

La diseñadora de la Motomami

En 2017, Salazar se convirtió por primera vez en una de las finalistas de los premios Who’s on Next de Vogue España. Ha vestido a celebridades como Madonna, Kim Kardashian, Sita Abellán, Rossy de Palma, Úrsula Corberó e infinidad de nombres importantes de la industria. También a Rosalía, para quien diseñó el total del vestuario con el que la cantante catalana presentó su disco Motomami. De igual modo, trabajó junto con Aitana para la creación del vestuario para su gira ‘11 razones’ y ha lanzado este año una colección en colaboración con Bershka.

Los tres finalistas de 2023 fueron Pepa Salaza, Sonia Carrasco y los directores creativos detrás de la firma Habey Club, David Salvador (Valladolid) y Javier Zunzunegui (Cantabria). "Los tres son un exponente de cómo una nueva generación de jóvenes diseñadores jóvenes españoles proyectan la moda española en el mundo gracias a una visión sostenible, una producción local, y una estrecha conexión con estrellas del pop y celebrities globales como Rosalía, Maneskin, Kylie Jenner, Madonna, Amaia, Bad Gyal, Julia Fox, etc", ha destacado Vogue en un comunicado.

La internacionalización de su marca

Salazar declaró que dedicaría el premio a una mayor internacionalización de su marca, gracias también al reconocimiento y el apoyo que implica la posibilidad de estar presente en plataformas como Vogue Runway. El premio también incluye la inscripción automática en ACME (Asociación de Creadores de Moda de España) sin pasar por la votación de la asamblea general, además del apoyo y cobertura editorial de Vogue España.

Pepa Salazar se une así a la llamada generación Vogue Fashion Fund, que incluye a ganadores de ediciones anteriores como Marcela Mansergas, Juan Vidal, Maria Ke Fisherman, ManéMané, Moisés Nieto, Leandro Cano, Palomo Spain, Carlota Barrera, Mans, Dominnico y Paula Cánovas del Vas.

Total libertad con Rosalía

La relación de Salazar con Rosalía comenzó en 2020, cuando la artista decidió vestir una de sus creaciones en el vídeo «Juro que». «Su equipo se puso en contacto con nosotros -explicaba el pasado año la diseñadora a Levante-EMV-. Me dijeron que querían hacer este vídeo conmigo y que me daban total libertad. No hubo una premisa concreta, ni unas indicaciones estrictas. Yo presenté una propuesta y adelante».

La cantante quedó tan satisfecha con el trabajo de Salazar que decidió que fuera la valenciana la diseñadora de los ocho vestuarios diferentes (más los de sus bailarines) que iba a mostrar en la novedosa presentación de sus canciones a través de un directo en Tiktok que tuvo lugar el pasado mes de abril. Pepa apenas tuvo un mes para prepararlo todo. «Solo sabíamos que el disco se llamaba Motomami pero no habíamos escuchado las canciones porque todo el proceso se estaba haciendo con mucha discreción -relataba-. Pero siempre digo que lo importante es tener empatía hacia la persona a la que estás vistiendo».

La filosofía de la diseñadora cuando ha trabajado con Rosalía, al igual que cuando lo ha hecho con Nathy Peluso y ahora con Aitana, es que el vestuario ha de ser la última de las preocupaciones de las artistas. «Son personas que se exponen a un montón de público en una situación en la que tienen que estar hiperconcentradas -explica-. La ropa lo único que tiene que hacer es hacerles sentir más poderosas, resaltar la personalidad, facilitarles el movimiento, que se vean bien en cámara… No has de volcar las ideas que tienes tú en la cabeza, estás diseñando para alguien».