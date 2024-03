Urtasun: "La Generalitat debería explicar por qué no celebra el Año Estellés. Yo lo tengo claro"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado esta mañana los actos que organizará su departamento para conmemorar el centenario del nacimiento de Vicent Andrés Estellés. Tal como ha recordado Urtasun en una rueda de prensa celebrada en el Octubre Centre de Cultura Contemporània, el Gobierno estatal ha asumido el homenaje al poeta de Burjassot después de que la Generalitat -con el impulso de Vox y el apoyo del PP- haya rechazado declarar 2024 como Any Estellés, tal como sí se hizo de Fuster, Sorolla o Berlanga.

"Tenemos claro en el gobierno que Estellés es patrimonio de la literatura y por eso estamos aquí ", ha subrayado Urtasun, quien ha anunciado que el ministerio impulsará actos de homenaje no sólo en València sino también en Madrid y México.

Sobre la negativa del gobierno autonómico a celebrar el centenario del poeta de Burjassot, Urtasún ha señalado que "han de ser ellos los que tienen que dar explicaciones". "Estellés es un poeta referente en España y por eso mi obligación como ministro de Cultura era hacer un Año Estellés ". "Un centenario de Estellés lo deberían celebrar todos. Yo estoy aquí porque lo tengo claro, y quien no lo tenga claro lo debería de explicar".

"La obligación de una administración es poner en valor a sus grandes artistas", ha insistido el ministro.

Otras celebraciones

De esta forma, el Gobierno de España se une al resto de administraciones públicas -como las diputaciones de Valencia y Alicante, varios ayuntamientos o la Generalitat de Catalunya- y de las entidades cívicas unidas en la plataforma Cent d’Estellés que, ante el silencio del gobierno autonómico, han decidido celebrar el centenario del que está considerado como el poeta en valenciano más importante desde Ausiàs March.

El pasado 8 de febrero, PP y Vox votaron juntas en Les Corts de una Proposición No de Ley de urgencia presentada por Compromís para que declarar 2024 como Any Estellés. Sabido que la propuesta iba a contar con el voto favorable de Compromís y PSPV y que Vox iba a votar en contra, la llave la tenía el PP.

Los populares podían tomar la misma decisión que las dos instituciones provinciales donde gobiernan -es decir, apoyar el homenaje al poeta- o mantenerse en la línea de sus socios del Consell que son, además, quienes deberían gestionar las acciones, al tener la cartera de Cultura, que dirige Vicente Barrera.

Finalmente, decidieron presentar una moción para modificar el texto que mantenía el reconocimiento de la figura de Estellés, pero eliminaba la opción de denominar al 2024 Any Estellés, el eje central de la propuesta de Compromís, que tras el revuelo de las últimas semanas, obligaba al Consell a fijar sus posturas. El PP votó en contra y la propuesta no salió adelante, con un total de 46 'sí' y 51 'no'.

El PP llegó a acusar a Compromís de no querer negociar y compró parte del discurso de sus socios del gobierno de Vox, al defender “una cultura alejada de las ideologías”, “no politizada por ningún partido” y “ni de derechas ni de izquierdas”, afirmó Francisca Bartual.

Aseguraron, además que la campaña por el Any Estellés es “una cuestión de populismo” y que hay “una discriminación con trasfondo político” al no pedir también el año de Cándido Ortiz Fabregat o de Antonio Muñoz Degrain, de quienes se cumplen 100 años de su nacimiento y fallecimiento, respectivamente.

Por su parte, el diputado de Vox, Jesús Albiol, llegó a mencionar el referéndum catalán en su discurso. Aseguró que la propuesta de Estellés “no pretende resaltar la figura de Estellés, si no continuar con la construcción de una identidad nacional, diferente y excluyente”.

