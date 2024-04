La "aprendiz" celebra 25 años gritando "a todo sí"

Malú celebra 25 años encima de los escenarios, el único lugar en el que, según ella, se siente libre "para poder cantar y, sobre todo, contar sus sentimientos". Han pasado más de dos décadas desde que la artista, con tan sólo 15 años, debutara con el tema "Aprendiz", del maestro Alejandro Sanz, un tema que han vuelto a interpretar 25 años después para celebrar el aniversario de la artista.

Un cuarto de siglo en la música no se celebra todos los días. Ni todos los artistas tienen la suerte de seguir agotando entradas allá donde vayan tantos años después. Por eso, Malú decidió arriesgar en este aniversario. Podría haber llenado el Wizink Center de Madrid, como ya hizo en 2018, o la Plaza de Toros de València, como ocurrió el pasado 2014, pero Malú ha decidido apostar por un formato más íntimo, en el que poder mirar a los ojos de sus fans mientras canta algunos de sus temas más conocidos como "Blanco y Negro" o "Si estoy loca". Malú decidió asumir ese riesgo y, sin duda, el resultado fue maravilloso y, sobre todo, mágico.

Anoche la artista consiguió inundar con su voz el Palau de Les Arts de València ante un público que no entiende de edades. Muchas de las presentes, probablemente, no habían nacido cuando Malú daba sus primeros pasos en el mundo de la música. Sin embargo, todos ellos corearon "Aprendiz" de principio a fin. Como no podía ser de otra manera, con este tema, con el que dio el salto a la fama inició el concierto de esta gira A todo sí, una auténtica declaración de intenciones que demostró en el escenario.

Durante más de dos horas, la artista interpretó los temas más destacados de su carrera musical. Entre ellos, estaban "Diles", "Como una flor", "Ahora tú" o "Invisible". El espectáculo no sólo se convirtió en un repaso de toda su trayectoria, sino en una montaña rusa de emociones, en la que el pop más comercial de la artista con temas como "A prueba de ti" daba paso a baladas más románticas como "Vuelvo a verte".

Fue un concierto sin grandes efectos visuales ni un gran escenario, ya que Malú sólo necesitaba su voz arrolladora para cautivar al público desde el primer minuto. Acompañada del piano o la guitarra, la artista no sólo cantó, sino que hizo florecer todos sus sentimientos como muestra de agradecimiento a todas las fans que habían estado junto a ella durante todo este recorrido.

Parecía que "Invisible" iba a cerrar este concierto íntimo, en el que cada "guapa" o cada aplauso retumbaba en toda la sala. Los aplausos invadieron durante cerca de diez minutos el Palau de Les Arts. La emoción en Malú era más que evidente. Se rompió y demostró que es humana. Demostró que, 25 años después, sigue en sintonía con su público y el escenario. "València fue de los primeros lugares que me abrió sus puertas cuando sólo tenía 15 años. Por eso, es uno de mis sitios favoritos para tocar", recordaba. Los aplausos fueron "in crescendo". A penas podía articular palabra. Sin embargo, aún quedaba "show". Dos horas después de aquel primer "Aprendiz", Malú sorprendía a su público con un "medley", en el que incluyó "Que nadie" o "Devuélveme la vida".

Poco queda de aquella "aprendiz", que ahora es toda una maestra y referente para las nuevas generaciones de artistas. Aún queda Malú para rato. De momento, esta noche repite en Les Arts.