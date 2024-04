Rambleta, un punto de encuentro para la música local emergente

Rambleta no sólo se ha consolidado como un espacio teatral en la ciudad, sino que, durante el mes de mayo, también se convierte en un punto de encuentro para los amantes del jazz y la música en directo con el fin de fomentar el jazz y apoyar a bandas locales y emergentes mediante una programación musical continuada y regular.

Bajo el lema "Ram Sessions", esta iniciativa, que se realizará los domingos por la tarde, pretende dar impulso a la música jazz, un fenómeno cultural con una gran influencia perdurable en la historia de la música moderna y que ha desafiado y derribado barreras sociales y raciales, promoviendo la inclusión y la unidad en la sociedad.

A lo largo del mes, el público podrá disfrutar del estilo fresco y moderno de la Soler Jazz Band, un conjunto con un prometedor potencial, compuesto por jóvenes estudiantes de música del CIM Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial, a la cual se sumará la valenciana Xicalla Big Band, formada por 18 jóvenes músicos del colectivo Sedajazz que, dirigidos por Rosana Díaz, ofrecerán un repertorio basado temas de jazz y funky blues de los años 60 y 70.

Por su parte, Sara Dowling, una de las principales vocalistas de Reino Unido y una de las cantantes de jazz de mayor talento de Europa, mostrará una fusión de nostálgicas armonías clásicas e inmensos ritmos post-bop americanos de finales de los 60.

La programación continuará con la Lírica Big Band, una formación de reciente creación que surge de la ilusión e inquietud de crear nuevos géneros musicales; la actuación de Maria Carbonell Blues Mode, una de la voces más brillantes y reconocibles de la música negra en la Comunitat Valenciana. El ciclo seguirá con las interpretaciones de The Grovvaloovas, la formación valenciana de soul de los 60 Up for it, Latin Jazz Combo del saxofonista Alexey León o el concierto de Fede Crespo & Combo + Joan Benavent & Modern Jazz Ensemble.

Además, el ciclo introduce una matinal para público familiar de la jovencísima banda compuesta por niños Sedajazz Happy Band.