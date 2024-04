El rock de Los Zigarros se inunda de «acantilados» amorosos

No tienen redes sociales ni sus canciones suenan en la radio, pero suelen llenar todos sus conciertos. Y lo más significativo es que, a pesar de que se trata de un estilo poco comercial, también acuden chavales de 20 años.

Tras publicar los álbumes Los Zigarros, A todo que sí, Apaga la radio y ¿Qué demonios hago yo aquí?, Los Zigarros regresa a València con su nuevo disco Acantilados, que presentará el próximo 5 de julio en los Jardines de Viveros. Este álbum es, en palabras de su vocalista Ovidi Tormo, «una declaración de amor al 100 %», ya que, como recuerda el propio Tormo, «me pilló en el momento más álgido del amor y escribí todas esas canciones sobre las dudas, la explosión y los acantilados mentales que me generaba eso». Sin embargo, reconoce que «no es un disco alegre», ya que «eso no es lo que me mueve para hacer canciones». En este sentido, el grupo recoge su visión sobre este sentimiento. «Mi manera de ver ese momento amoroso no es de celebración. Es de obsesión, de duda... Hay momentos de luz, pero retrata todos los estados del enamorado», recalca.

Disco de cambios

Este disco ha sido un disco de cambios, ya que el grupo decidió apostar por Cultura Rock Records, una discográfica más pequeña que se adaptaba a sus intereses y necesidades y con Leiva como productor, un artista del cual son fans y que, en sus palabras, «ha sacado una parte nuestra muy pop, que a nosotros nos gusta mucho».

Este cambio ya ha empezado a tener sus frutos en una gira que está «siendo increíble y que está yendo mejor que nunca».

Durante los últimos meses, el grupo ya ha recorrido varias ciudades con su gira de salas, que ha conseguido conectar con el público y que ha congregado a seguidores de distintas generaciones. En esta gira, han interpretado «temas íntimos y menos cañeros». Tras una primera parte más íntima, ahora inician una nueva gira en recintos más grandes y festivales, como es el caso de València, un lugar que genera, según Tormo, «mucha expectación, ya que hay una presión autoimpuesta». «Ves caras conocidas, gente que ha formado parte de tu vida de alguna manera. Hay un extra de nervio», especifica.

Mejor momento del rock

«¿Estamos viviendo el mejor momento del rock? Es la eterna pregunta. El rock and roll siempre está y siempre estará, ya que es una música que vive en el ‘underground’», reivindica Tormo, quien agradece la gran presencia de gente joven en sus conciertos, lo cual demuestra que existe un relevo generacional. «A la gente que le gusta el rock and roll -y cuando digo rock and roll, digo todo tipo de música que no sea 'mainstream'-, lo hace por amor», afirma el vocalista, quien recuerda que, aunque «aunque nuestra actividad es muy pequeña, la gente se entera y acude, por lo que llenamos todos los espacios». Por eso, afirma con total rotundidad que «el rock and roll no necesita tonterías».