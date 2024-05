Jorge Blass consigue el Oscar de Magia

El ilusionista Jorge Blass se ha convertido en el primer español que recibe el premio a Mejor Mago de Escena, que es considerado el Oscar de la Magia, en una gala celebrada en "The Magic Castle". El galardón, otorgado por la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood, pretende poner en valor este arte.

El galardón se suma a otros reconocimientos como la Varita de Oro de Montecarlo, que ganó con 19 años, y, además, con sus trucos ha cautivado a inconos del ilusionismo como David Copperfield o Penn & Teller. También es fundador y director del Festival Internacional de Magia de Madrid en el Circo Price desde el 2011.

El mago se encuentra en plena gira de su nuevo espectáculo "Flipar", en el que realiza más de 40 trucos de magia e ilusionismo que no dejan indiferente a nadie. El público valenciano pudo disfrutar de su actuación el pasado mes de abril. En una entrevista a Levante-EMV, Blass reconocía que es difícil cautivar al público, sobre todo a los adultos. Por eso, en sus palabras, «cuando la gente aplaude, lo hace de verdad». «La magia no está en el truco, ni siquiera en el mago, la magia está en la mirada de un espectador ilusionado», reivindicaba. Para él, la emoción de los espectadores es fundamental. «El que más se emociona con esas reacciones soy yo. Esa emoción es la que me ha llevado a impulsar este ‘show’», recalcaba.

Ceremonia en Los Ángeles

La Academia de las Artes Mágicas, se fundó en 1953 y desde entonces se entregan los premios de la Academia a las mayores contribuciones que hayan existido en el arte de la magia.

La ceremonia de entrega se celebró en Los Ángeles, en una gala en el Teatro United Artists, con un aforo de 1600 butacas, fue la sede de United Artists, asociación creada por Mary Pickford y Charles Chaplin. Un espectacular espacio diseñado por Howard Crane inspirado en el estilo Gótico español.

Además al día siguiente de recibir el Premio, Jorge realizó dos actuaciones en el mismo escenario junto a algunos de los mejores ilusionistas del mundo.

