Samaruc Teatre triomfa en Almagro

«Ha estat molt gratificant, després de tot l'esforç, vore la reacció del públic». Així s'expressava Begoña Sánchez, la directora del grup valencià Samaruc, que patrocina l'organització ONCE, després de l'actuació en el Festival de Teatre Clàssic d'Almagro, durant el cap de setmana.

Un grup d'actors i actrius de Samaruc, integrat majoritàriament per persones amb discapacitat visual, va acudir a l'emblemàtica cita per a interpretar romanços de cecs i cobles de cordell, seguint la tradició medieval i amb indumentària pròpia de l'època. A banda de plantejar als integrants del grup un nou repte, la iniciativa tenia com a finalitat fer valdre l'important paper que varen tindre les persones cegues com a transmissores d'aquesta literatura popular.

Samaruc ja va cridar l'atenció del públic durant l'assaig previ a la representació, perquè actrius i actors se situaren sobre el terreny, donat que alguns grups que ja tenien previst deixar la ciutat amb autobús, varen decidir quedar-se per vore en escena als valencians. I quan els actors i actrius varen anar encadenant els romanços, seguint el fil conductor que havia dissenyat Begoña Sánchez, l'audiència va respondre amb aplaudiments i ovació.

«Estar en Almagro és una sensació especial perquè és un lloc on es respira teatre, vas pel carrer i escoltes parlar de teatre. Açò és una meravella», va explicar la directora. Una de les actrius de recent incorporació a la formació, Irene, va destacar la «gran emoció» que havia sentit així com els nervis previs a la representació.

Samaruc ha actuat en Almagro fruit de la iniciativa que va tindre l'ONCE fa dos anys d'involucrar-se en el festival. En 2018 va ser una formació d'Albacete patrocinada per l'organització la que va acudir i enguany la companyia valenciana ha tingut l'oportunitat de participar i oferir dues actuacions gratuïtes, la de passat cap de setmana i altra a finals de juliol.

De forma paral·lela, el grup continua la seua activitat i ja ha començat a preparar l'obra que estrenarà en 2020.