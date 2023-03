Més de dos-cents joves intèrprets de tota una comarca passant una jornada de convivència, desfilant junts i interpretant un concert coral, en una nova demostració del poder aglutinador i vertebrador de les societats musicals. Això és el que ocorrerà hui a Castellnovo, en la comarca de l’Alt Palància, en una nova ‘Trobada de Bandes Juvenils front al despoblament’, la iniciativa que impulsen conjuntament la Generalitat, a través de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. El projecte, que té l’esperit de sumar totes les voluntats al voltant d’una qüestió capital per al territori, compta també amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

«El nostre col·lectiu té molt a dir en la revitalització de poblacions menudes, així com en la vertebració de tot el territori; pensem que en moltes d’estes localitats són l’únic agent cultural», apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González, sobre un pla que posa en valor a les societats musicals de la Comunitat Valenciana com un moviment artístic, educatiu i associatiu únic en el món. Durant tot el matí, més de dos centenars de músics provinents de les societats musicals de Segorbe, Altura, Viver, Soneja, Jérica, Teresa, Begís, Navajas, Sot de Ferrer, Caudiel, Geldo, Almedíjar i també del municipi amfitrió, Castellnovo, celebren una jornada de convivència amb una activitat principal: una desfilada multitudinària i un concert col·lectiu a la plaça de la Comunitat Valenciana de la localitat.

«L’objectiu és dinamitzar i mostrar la riquesa cultural del nostre territori», exposa la directora general d’Avant, Jeannette Segarra. «Són cites fonamentals per a potenciar la música com a valor formatiu, educatiu i social i, per això, els joves són protagonistes», incideix Segarra, qui també posa l’accent en la capacitat d’estos esdeveniments per a crear «sentit d’orgull, d’arrelament a una comarca i a un poble». La jornada a Castellnovo no és la primera d’este projecte. El passat mes de desembre, quatre-cents joves es van reunir als municipis amb menys població de la província de València, Sempere i Benissuera. En aquella ocasió l’acció formava part de la Ruta 99, que tracta de potenciar i visibilitzar la riquesa de localitats amb menys de cent habitants.

Ara, a Castellnovo, es posa en relleu un altre dels grans valors d’esta estratègia: donar a conéixer l’interior de la Comunitat. «A nivell musical, l’Alt Palància és una comarca en què treballem molt units, com una gran família», comenta Mari Pepa Colomina, presidenta comarcal de la FSMCV. «La participació a la jornada ha sigut màxima», destaca sobre la implicació de les agrupacions. En esta demarcació amb 28 municipis, la meitat compten amb una societat musical i pràcticament totes estaran presents a la cita de hui, coordinades per a l’ocasió pel president de la Sociedad Artístico Musical de Castellnovo, Mario Lara. L’itinerari traçat per Avant i FSMCV continuarà visitant poblacions els pròxims mesos, com la Vall d’Alcalà, on es concentraran bandes juvenils de tota la Marina Alta. «Des d’Avant liderem l’Estratègia 20-30, en què apostem per incrementar les ofertes culturals en xicotetes poblacions», remarca la directora general de l’Agència Valenciana Antidespoblament. Un camí en què les societats musicals s’han revelat com un agent fonamental.