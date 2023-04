Benicàssim ha acollit durant estos dies a més de 45.000 persones que no han volgut perdre’s la seua cita amb el SanSan Festival. Des del passat dijous 6 d’abril i fins al dissabte, i coincidint amb les vacances de Setmana Santa, els assistents han gaudit de l’edició més multitudinària de la història.

El bon temps, protagonista durant els tres dies, va aconseguir que l’última jornada es convertira en la millor fi de festa possible.

Luis Brea va arrancar la vesprada del dissabte, seguit d’uns fantàstics Morgan, que es llevaven l’espina d’aquell concert de 2019 que no van poder realitzar a causa del vent. Per la seua part, Xoel López pujava de nou en escena, encara que, esta vegada, amb la seua banda Deluxe, que, després d’anys d’aturada, han tornat amb un gran acolliment entre el públic i, sobretot, entre aquells que no van arribar a temps de viure un concert seu en el seu moment.

Per la seua banda, 30s40s50s es van estrenar en un festival presentant el seu nou disc, que eixirà al mercat els pròxims dies. Alizzz era un altre dels artistes més esperats de la jornada, qui va repassar tots els temes que formen el seu únic disc, «Tiene que haber algo más», i va regalar als presents una versió de «Antes de morirme», cançó que li ha fet especial il·lusió interpretar, ja que va ser la que va disparar la seua carrera musical.

Milky Chance, un altre dels plats forts del festival, reunia milers de persones en l’escenari Túria, mentre que Sidonie, un dels veterans més volguts dins del festival, muntava la seua particular festa. Leiva va repetir com a cap de cartell dos anys després amb un espectacle impecable. Va fer un repàs dels seus grans temes i va interpretar algunes cançons de la seua etapa amb «Pereza» com a record per als més nostàlgics.

Carlos Sadness, Sexy Zebras, Delaporte i Cora Yako van ser els últims a actuar donant pas a la sessió de Ninhodelosrecaos Dj. Com les dues jornades anteriors, la música no va deixar de sonar gràcies a Robin Tooth, Angel Pop, Bita i Bart Brown.