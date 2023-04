Les societats musicals de la Comunitat Valenciana enceten la primavera amb un cicle de concerts a cel obert i en escenaris emblemàtics del nostre territori. Així plantegen Turisme CV i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana la quarta edició del circuit «Músics amb Denominació d’Origen» per al foment del turisme en les nostres comarques.

La present campanya comptarà amb la realització de 25 concerts per part de formacions federades. Amb l’objectiu de tornar a oferir una agenda cultural protagonitzada per les societats musicals i posicionar la Comunitat com a destí cultural, esta edició s’estendrà entre el 15 de maig i el 15 d’octubre, un calendari que vol ajudar a desestacionalitzar l’oferta turística. En esta ocasió, s’ha dissenyat un format de concert de 45 minuts amb formacions que compten, almenys, amb 20 intèrprets. Els recitals es realitzaran preferentment en espais oberts. A l’última edició, per exemple, el cicle va visitar llocs com els Jardins del Centre Cívic del Port de Sagunt, el Passeig de Joaquín Sorolla de Xàbia, l’Ermita de Sant Antoni de La Vila Joiosa, la Marina de València, la Plaça de Bous de Bocairent o la Plaça de l’Església de Montserrat, entre d’altres. Com ha ocorregut en les anteriors edicions, els concerts seran gratuïts i oberts per a tots els públics.

El termini per a que les societats musicals federades s’inscriguen en esta nova edició està obert fins al pròxim 21 d’abril. En la candidatura, cada agrupació ha de presentar un projecte musical, l’interés turístic de la data seleccionada per al concert i el recurs turístic que vol promocionar, amb la finalitat de posar en valor els espais, béns o monuments més característics de cada municipi o ciutat.

Entre les candidatures, es valoraran aquelles societats musicals que compten amb algun membre dins del mapa interactiu «Músics amb DO», el projecte de FSMCV que busca localitzar i visibilitzar intèrprets que provenen d’una societat musical i ara es troben fora del nostre territori, exercint com autèntics ambaixadors culturals de la nostra terra a l’exterior. En este mapa també es pot participar a través de la pròpia web de la Federació. Per a la presidenta de la FSMCV, Daniela González, este nou cicle de concerts «dona una gran visibilitat a les nostres societats musicals i, alhora, ens permet contribuir a teixir una agenda cultural ben interessant durant els mesos amb més afluència de visitants al nostre territori». «Així continuem connectant la nostra música amb el turisme i el patrimoni, una aliança d’èxit que s’està consolidant dins de l’oferta cultural de la Comunitat», ha afegit González.

Estratègia «Terra de Música»

El programa «Músics amb Denominació d’Origen - Circuit de concerts per al foment del turisme en la Comunitat Valenciana» s’emmarca en el projecte «Terra de Música», posat en marxa per FSMCV juntament amb Turisme CV. La finalitat és que les societats musicals reforcen la imatge de la Comunitat Valenciana com a destí cultural sostenible.

En este sentit, han sigut reconegudes com a recurs turístic de primer ordre per Turisme CV. La FSMCV ha estat present en la delegació que va acompanyar a la Generalitat a Nova York per a explorar nous vincles turístics, a més de comptar amb una presència regular a aparadors com Fitur, la Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana o el Midwest Clinic de Chicago, una de les grans fires internacionals de la música.

Com a moviment únic i genuí, les societats musicals han sigut reconegudes Bé d’Interés Cultural i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya, declaracions que obrin camí a formar part de la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat que elabora la Unesco.