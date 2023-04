L’Institut Valencià de Cultura (IVC) ha programat a la Filmoteca Valenciana un cicle dedicat al documentalista alemany Peter Nestler (Friburg de Brisgòvia, 1937) que podrà veure’s del 2 de maig a l’1 de juny. Conformat per quatre llargmetratges documentals i 12 curts i migmetratges, el cicle està organitzat en col·laboració amb Punto de Vista (Festival Internacional de Cine Documental de Navarra), i comissariat per Ricardo Mateos Cabo i Lucía Sales.

La crida a la resistència i el canvi han sigut una constant en l’obra de Nestler. Des dels seus primerencs retrats de comunitats rurals i industrials d’Alemanya i Anglaterra fins a les seues biografies d’objectes, que documenten la vida dels materials i els seus processos de producció, passant per les seues investigacions sobre les històries de persecució, opressió i resistència al feixisme i la seua aterridora continuació.

Nestler sempre ha indagat i revelat el que s’ha ignorat i oblidat deliberadament. Des dels anys seixanta fins hui, Nestler ha dirigit més de seixanta pel·lícules, moltes en col·laboració amb la seua dona, Zsóka Nestler, i amb altres cineastes i artistes.

Les postures polítiques clarament expressades en les seues pel·lícules també es van oposar al consens polític i el sentiment anticomunista predominant a Alemanya en aquells anys, per la qual cosa Nestler va haver de continuar treballant des de Suècia, el lloc de naixement de sa mare, fins a finals dels anys huitanta. Entre altres coses, ha mostrat les polítiques econòmiques i industrials d’Alemanya Occidental; els violents llegats de l’Alemanya nazi i la postguerra de l’Alemanya socialdemòcrata, però també ha fet pel·lícules sobre la guerra de Vietnam o la situació de Xile, així com sobre les condicions laborals dels migrants, els exiliats polítics i les minories ètniques, com els romanís i sitis, en els seus treballs de 2022.

Entre altres, a la Filmoteca podran vore’s Por el Danubio (1969), Material (1) i Tiempo (1992), el dimarts 2 de maig, a les 20:00 hores, i el dijous 4 de maig, a les 18:00 hores.