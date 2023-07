El pianista Monty Alexander, un dels músics amb millor consideració del panorama internacional, debuta esta vesprada en el Festival de Jazz de València amb el seu trio de baix i bateria, que se celebra en el Teatre Principal, a les 20 h. Es tracta d’un dels pocs grans pianistes que faltaven per debutar en la trobada especialitzada en música jazzística que cada juliol se celebra a València. El músic estarà acompanyat pel contrabaix Luke Sellich i el bateria Jason Brown, en una actuació que es caracteritza per no tindre un programa definit, sinó que improvisa en funció de la resposta del públic.

El director del Palau, Vicent Ros, ha subratllat que és la primera ocasió en la qual el músic visita València i ha assegurat que «resulta increïble que un pianista internacional del prestigi de Monty Alexander no haja participat en el nostre festival en les 25 edicions anteriors». Ros ha destacat que enguany per fi la seua presència està assegurada per tal que «el nostre públic puga disfrutar de la seua qualitat i d'eixa presència escènica». Monty Alexander és actualment, quasi 60 anys després de traslladar-se als Estats Units des de Kingston (Jamaica), un clàssic de vibrant personalitat, missatge commovedor i creador inesgotable de melodies. La seua obra comprén des del cancioner americà i el blues, fins al góspel, el bebop, el calypso i el reggae. Es va donar a conéixer a escala mundial en la dècada dels setanta, en concerts i festivals als Estats Units, el Japó i Europa i destaca la seua històrica intervenció en el Festival de Montreux de 1976. En 2005 va ser catalogat com un dels cinc millors pianistes del moment, en el llibre «The Fifty Greatest Jazz Piano Players of All Time». El seu estil pianístic ha sigut emparentat amb els d'Oscar Peterson, Nat Col, Ahmad Jamal o Wynton Kelly, però amb personalitat pròpia. La següent cita d’este festival serà demà amb el pianista i compositor valencià Álex Conde, que es presenta al públic amb un espectacle de fusió amb el flamenc. El músic estarà acompanyat pel baix elèctric JM Popo, el guitarra Toni Carrillo, el bateria Miguel Lamas, el percussionista David Gadea, els trompetes Raúl García i Fede Crespo, el saxo Julio Marín, el trombó Álvaro Zarzuela i el tuba Andrés Alonso.