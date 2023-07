Onil, Benicarló i la Vall d’Uixó seran les pròximes parades del gran viatge de ‘Musics amb D.O.’ recorrent de punta a punta la Comunitat Valenciana. La iniciativa de Turisme CV i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana continua el camí de la quarta edició fomentant el turisme en les comarques valencianes alhora que posa en relleu el valor de les societats musicals.

10 dels 25 concerts que componen l’actual cicle ja s’han celebrat en escenaris sempre a l’aire lliure i en indrets emblemàtics de les localitats. El pròxim cap de setmana serà el torn del Centro Instructivo Musical de Onil, qui actuarà divendres a la Plaça Major del municipi; un dia després, al Paratge de Sant Josep de la Vall d’Uixò se celebrarà un recital de Centre Instructiu d’Art i Cultura de la Vall d’Uixó; mentre l’Associació Musical Ciutat de Benicarló ofereix el seu concert a la Plaça Mestres del Temple de la seua localitat. Cada concert té una durada de 45 minuts i tots els recitals són d’entrada lliure.

«Estem teixint una agenda cultural que posa en primer pla a les societats musicals i, alhora, posiciona la Comunitat Valenciana com a destí turístic. La unió entre música, patrimoni i turisme és una de les grans qüestions en què cada vegada té més a dir el nostre col·lectiu», apunta la presidenta de la FSMCV, Daniela González.

El calendari s’estendrà fins al pròxim 14 d’octubre, quan la Sociedad Ateneo Musical del Puerto de València tanque el cicle al barri del Cabanyal de la ciutat. Abans, però, a diferents punts de la Comunitat, veïns i visitants podran disfrutar de recitals en espais oberts de la Sociedad Unión Musical La Artística de Novelda, la Joventut Musical d’Albal, la Banda de Música La Lira de Vilafamés, la Unión Musical Lira Borriolenca, la Sociedad Artístico Musical El Valle de Càrcer, Fomento Musical de Navarrés, la Societat Instructiu Musical d’El Palmar, la Unión Musical La Aurora de Albatera, la Agrupación Musical de la Sociedad Cultural Deportiva Carolinas de Alicante i el Centre Musical de Beniopa. El calendari complet de concerts, amb les seues corresponents ubicacions, es pot consultar a la web de FSMCV.

L’actual cicle de concerts es vincula amb el projecte estratègic que suposa ‘Músics amb D.O.’ i que busca localitzar i visibilitzar intèrprets que provenen d’una societat musical i ara es troben fora del nostre territori, exercint com ambaixadors culturals de la nostra terra a l’exterior. Enguany, a les candidatures de les societats musicals es va valorar, entre altres requisits, aquelles que comptaven amb algun membre dins del mapa interactiu creat a la web de FSMCV.

El programa ‘Músics amb Denominació d’Origen - Circuit de concerts per al foment del turisme en la Comunitat Valenciana’ s’emmarca en el projecte ‘Terra de Música’, posat en marxa per FSMCV juntament amb Turisme CV. La finalitat d’este pla és que les societats musicals reforcen la imatge de la Comunitat Valenciana com a destí cultural sostenible.

«Estem vivint una etapa especialment intensa per a les nostres societats musicals: a l’estiu conviuen l’actual cicle de ‘Músics amb D.O.’, el programa d’Activitats Comarcals i la Campanya d’Intercanvis, que enguany superarà el miler de concerts. El col·lectiu està demostrant la seua gran capacitat per a vertebrar el territori amb una agenda cultural diversa i de qualitat», reflexiona González.