El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) tanca aquesta setmana la cinquena edició del seu cicle de cinema d’estiu «CCCCinema d’Estiu» amb una comèdia ucraïnesa que es projecta per primera vegada a Espanya.

Durant aquesta setmana es projectaran també altres dos films d’Holanda i Itàlia que, al costat del d’Ucraïna, desmunten societats el funcionament de les quals xoca amb els interessos dels seus protagonistes.

Les pel·lícules es projectaran a les 22.00 hores en el claustre gòtic del CCCC els dies 29, 30 i 31 d’agost, en versió original subtitulada en castellà i valencià, i l’accés és gratuït.

Per cinqué any consecutiu, durant tot el mes d’agost el claustre gòtic del Centre del Carme s’ha convertit en un cinema d’estiu amb ple total en totes les projeccions, en les quals s’ha pogut gaudir d’una cuidada selecció de comèdies europees sota el títol «De què riem a Europa?».

«Cada nit centenars de persones han completat aforament per a gaudir de comèdies europees difícils de trobar en els circuits comercials, autèntiques joies del gènere que ens ofereixen una interessant panoràmica del cinema europeu», ha assenyalat el director del Consorci de Museus i el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

Ha explicat que enguany es van proposar «contrarestar coste el que coste aqueix sabor amarg de qualsevol comiat, reservant per al final tres plats forts que feren inoblidable aquest cicle concret de comèdia europea».

«Forts per la reflexió que generen, pel seu dinamisme i brutalitat i, sobretot, per una capacitat còmica sorprenent que garantirà més d’una riallada», ha afegit el responsable de la programació del cicle i crític de cinema, Daniel Gascó.

«New Kids Turbo»

Així, aquest dimarts es projecta «New Kids Turbo» (2010), una pel·lícula holandesa antisistema basada en una sèrie de televisió, que té l’habilitat de sostindre durant 80 minuts un clímax fora de control.

El dimecres 30 d’agost serà el torn de «Gli anni ruggenti» (1962), un film italià protagonitzat per Nino Manfredi que se situa per damunt de la seua dimensió històrica com una sàtira feroç que en el seu moment va incomodar a crítics i espectadors.

Basant-se lliurement en la novel·la «El inspector general» (1836) de Nikolai Gogol, Luigi Zampa, amb la complicitat en el guió de Ettore Scola i Ruggero Maccari, trasllada aquest relat rus de corrupció a la Itàlia encegada per Musolini.

El dijous 31 d’agost tanca el cicle «Luxembourg, Luxembourg» (2022), segon llargmetratge d’Antonio Lukich que va competir en la Secció Oficial del Festival de Venècia.

Encara no s’ha vist a Espanya

Aquesta comèdia ucraïnesa, que encara no s’ha vist a Espanya, ofereix un contrapunt personal i humà a tot el que les notícies han anat abocant sobre el país.

El cinema de Lukich destaca sempre per l’ús de la banda sonora, la composició dels plans i un ritme endiablat que sobtada i inesperadament frena, assenyalen les mateixes fonts, que asseguren que és llavors «quan extrau la màxima bellesa, quan aconsegueix una emoció extrema».

Les persones que acudisquen amb antelació podran gaudir cada nit, just abans de la projecció de la pel·lícula, de dos episodis de la primera temporada de «CCCC Stories», la primera sèrie de ficció produïda pel Centre del Carme, rodada i ambientada íntegrament en un centre d’art contemporani.