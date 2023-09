La Fundació SGAE, a través del Consell Territorial de SGAE de la Comunitat Valenciana, ha organitzat un curs d’Iniciació en l’autoproducció sonora, impartit pel compositor, director i enginyer de so Carlos Pascual. Serà els dies 21 i 22 de setembre, tant en format presencial (en la seu valenciana de la Fundació SGAE / Carrer Blanqueries.

Amb una metodologia eminentment pràctica, el curs es dirigeix a compositors, directors i altres professionals de la música sense o amb escassos coneixements previs en la matèria. Així doncs, s’oferiran les eines i claus precises per a, amb un senzill equip sonor, poder realitzar una autoproducció musical en totes les seues fases i amb una qualitat professional. Les línies temàtiques sobre les quals versa la formació són: Captació de so: microfonía, equips gravadors, targetes de so i programari bàsic; edició, millora i masterización del so captat mitjançant DAW; preparació del producte final, tant per a àudio com vídeo, i gestió de la distribució; resolució de dubtes i casos pràctics proposats pels assistents.

Carlos Pascual és director i professor d’Orquestra i Composició del Conservatori Calasancio de Música i Dansa de Castelló, i professor de Pedagogia a l’Escola Superior de Música d’Alt Rendiment (ESMAR) de València. És també director artístic i musical de les castellonenques Orquestra Lírica i Va unir Musical Sant Josep de Calasanz. Ha dirigit diverses temporades del Cicle d’Òpera de Castelló i del Festival d’Òpera de Peníscola, i, en qualitat de mestre convidat, la Ilya Musin Society Orchestra (Sant Petersburg) o la HsinChu Wind Orchestra (Taiwan).