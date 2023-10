El cantant i autor valencià Joan Amèric actuarà aquest diumenge, 8 d’octubre, a un dels espais més fascinants de la Comunitat Valenciana, el Castell de Peñíscola, amb l’espectacle "Perquè sóc poble.. un país enamorat" una proposta que canta l’alegria d’existir com a poble. I celebra la vida del trosset del món on els enamorats diuen “t’estime, t’estimo i t’estim”. El concert comptarà amb una formació completa de dones i homes instrumentistes que acompanyaran el cantautor en el seu variat repertori.

Considerat per la premsa especialitzada, i pels grans del gènere com Lluís Llach o Maria del Mar Bonet, com un referent i renovador de la cançó d’autor en la nostra llengua, es tracta de l’únic artista valencià que ha obtingut els prestigiós Premi internacional BarnaSants al millor concert de la secció oficial.

Al concert s’interpreten cançons inèdites com «Rosa de Mar» o «Volia ser trobador», clàssics del seu repertori com «Perquè soc poble» o «La gran partida» i tres adaptacions molt personals de les cançons «M’aclame a tu» (Ovidi Monllor/Vicent Andrés Estellés) i «Yo vengo a ofrecer mi corazón» (de l’argentí Fito Paez) adaptada al valencià.

Espectacle d'entrada lliure

Com estrena a Peníscola s’interpretarà l’adaptació de la cançó brasilera «Choro Bandido» de Chico Buarque portada acuradament a la nostra llengua per l’autor valencià. El concert començarà a les 19.30 hores al Parc d’artilleria del Castell de Peníscola, serà d’entrada lliure i comptarà amb un ampli equip artístic de músiques, músics i tècnics format per Altea Martínez, Ana Ferrer, Amadeu Adell, Miguel Brunyó, Jorge Pérez i Jonny Sánchez. Tots ells sota la batuta de la veu i la guitarra de Joan Amèric.