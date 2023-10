Este Nou d’Octubre, RTVE recupera un treball audiovisual de gran valor per als valencians. Es tracta d’una peça que parlava sobre Jaume I i que es va emetre per la televisió pública el 1976, tot just quan la Transició acabava de començar i encara havia de passar més d’una dècada fins al naixement de les TV autonòmiques.

Eixe audiovisual —que se va emetre dins de les desconnexions territorials de la mítica Aitana—, és important perquè se considera el primer emés en valencià per als espectadors de la Comunitat Valenciana. Ara, quasi 50 anys després, RTVE Comunitat Valenciana ha decidit contar esta història dins de la programació especial que este dilluns emetran a partir de les 14:00 hores, amb motiu de la festa autonòmica. «Jaume I, itinerari d’una conquesta» es va emetre el 17 de juliol de 1976, per l’única cadena que aleshores hi havia a Espanya. La data coincidia amb el 700 aniversari de la mort de Jaume I i a penes huit mesos després del traspàs del dictador Francisco Franco. De 20 minuts de durada, el reportatge —que va reseguir els pasos del rei pel territori valencià— es va vore en valencià en la desconnexió d’Aitana; i la mateixa nit, en el telediari per a tota Espanya, una versió en castellà amb fragments en valencià (de cites del 'Llibre dels Feits'). Negatius a Prado del Rey Sergi Moyano, periodista de RTVE Comunitat Valenciana en l’actualitat, explica que «a més de ser la primera emisió de la història en valencià, també era la primera vegada que el centre territorial emitia a color». Explica que havien escoltat la història d’eixe treball i que van decidir investigar per a comprovar si era cert. Malgrat que l’arxiu de RTVE a València ha patit diversos desastres durant la seua existència i que a Madrid hi ha cintes no documentades, finalment van trobar els negatius del reportatge original a Prado del Rey, així com una còpia digitalitzada. Ara, en dos minuts i mig, recuperen la gesta d’eixe reportatge que va fer el periodista Alfons Llorenç i locutava la també periodista Rosa Balaguer, quan Eduardo Sancho dirigia Aitana. Per això, han parlat amb alguns dels seus protagonistes, com Alfons Llorenç. Per a Sergi Moyano, també cal destacar que el reportatge d’aleshores va fer un «retaule del país», passant pel castell de Morella o els moros i cristians d’Alcoi, mostrant tanmateix «com era la societat d’aquell moment». A més, valora la decisió dels periodistes d’aquell moment d’elaborar una peça identitària i «amb voluntat de construir i de fer-ho en valencià». Les crítiques, de fet, van ser positives, inclòs en publicacions espanyoles conservadores.