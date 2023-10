La directiva del COM–Col·lectiu Ovidi Montllor de Músiques del País Valencià ha acordat concedir el Premi a la Trajectòria Artística al cantant Raimon i el Premi al Suport a la Música en Valencià a Xavier Rius, qui ha estat diputat de cultura de la Diputació de València. "Rius s’ha destacat durant els darrers 8 anys com un còmplice fidel a la cultura del País Valencià", segons l'associació. "El seu suport al COM -ha afegit- ha fet possible la realització dels homenatges a Pep Laguarda, Lluís Miquel, Joan Fuster i Marc Granell".

El col·lectiu subratlla que gràcies al seu suport "vam poder organitzar el primer cicle 'Amb veu de dona' que va permetre mostrar el treball de les dones que fan música en valencià". "Així mateix ens va ajudar de manera decisiva en el temps de la pandèmia de la COVID i això ens va permetre organitzar durant un parell d’anys un cicle de música pels pobles de la demarcació de València", ha afegit l'entitat cultural.

"L'artista més internacional"

Des que l’any 1958 Raimon 'es va trobar a la gola' la cançó Al vent, com ell mateix ha contat moltes vegades, la seua obra artística no va parar de créixer. "Raimon ha sigut el nostre artista més internacional, el primer, el qui va posar en marxa un moviment, la Nova Cançó, que ens ha dut centenars de grups i cantants i milers de cançons en la nostra llengua, el català a la manera de València que diria el seu amic Ovidi Montllor", comenta la citada associació.

Com va escriure Joan Fuster: “Raimon no tardà a consolidar el seu nom en els cercles internacionals on convergien moltes 'cançons' com la 'cançó catalana'". En una de les pauses forçoses que li imposava el Govern espanyol, saltà a París. El París dels cantants, en definitiva, encara era l’Olympia, una sala que aleshores, condensava un alt prestigi en la tria dels «artistes». Raimon fou un dels primers celtibers, o el primer, que va actuar a l’Olympia.

Després, Raimon ha cantat a tot arreu: des de Nord-Amèrica al Japó, passant per mig món. D’aquestes actuacions ens resta, com a testimoniatge indicatiu, una vasta discografia. "És clar que Raimon no és, ni podria ser, un cantant subjecte a la moda, supeditat a la moda. Ni és una curiositat etnogràfica: un català folklòric. A tot arreu s’ha presentat a pit descobert: com un «cantant» a seques, vàlid per ell mateix", sentència el Col·lectiu Ovidi Montllor.

Tal com es diu al web del propi cantautor valencià, “les cançons de Raimon han tingut un paper fonamental en la transmissió global de la nostra cultura i en la lluita pels nostres drets com a societat. La seua extensa obra és una de les principals referències de la cultura contemporània.”

"El COM vol retre-li homenatge a la seua ciutat, Xàtiva, la que tan bé ha cantat en cançons inoblidables. Una ciutat venerable: de les més venerables del País Valencià. Amb molta història", segons va dir Fuster.

Retre-li homenatge, els cantants xativins

Pep Gimeno “Botifarra”, Abraham Rivas i Feliu Ventura, i tres cantants valencianes de diferents generacions com La Maria, Mireia Vives i Anna Mira, cantaran cançons de Raimon. Els hi acompanyarà una banda d’excel·lents intèrprets formada per quatre dones i dos homes. En la percussió, Eva Català Sánchez; Paula Zambudio Quevedo, com a baix, i Clara Ventura Cucó, a l'acordió. Carles Rodenas Martínez (guitarra), Maria Camañez Navarro (violí) i Genís Ibáñez Guerola (piano) també hi seran.