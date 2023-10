Aquest divendres 27 d’octubre arranca l’11a edició de la Plaça del Llibre de València, celebrada aquest any en el Jardí Botànic de la Universitat de València, un dels espais verds més privilegiats de la ciutat des de la seua creació en l’any 1567. Aquest museu, establit en l’antic Hort de Tramoieres, s’ha convertit en una peça clau en la divulgació i conservació del món vegetal, així com en la dinamització d’activitats docents i culturals. Situar la fira literària en aquest entorn esdevindrà una oportunitat única per a recórrer ecosistemes i paratges de tot el món, de la mà de la lectura i de manera completament gratuïta.

La Plaça del Llibre reunirà a figures del món cultural i literari valencià en una programació amb més de 50 activitats, destinades a tots els públics i que abasten des de presentacions literàries com la de «Les absències’» d’Irene Klein, fins a la gravació del pòdcast «Deparkineo» en directe. Tot açò sota un mantell de vegetació, de més de 4.500 espècies i amb arbres que superen quasi els 180 anys.

L’oferta d’activitats estarà repartida en alguns dels espais més emblemàtics del Botànic. Les principals prestatgeries i exposicions amb més de 3.000 títols se situaran en la simbòlica Plaça Carles Pau, en homenatge al botànic valencià més destacat de la segona meitat del s. XIX. La plaça és un espai diàfan, que va quedar sense plantar durant 200 anys, precisament per ser el viver del Botànic, on se sembraven les llavors que hi arribaven en cossiols de fang, alineats per centenars.

Per la seua part, l’Edifici antic del Jardí Botànic, que hem anomenat Espai Alqueria, albergarà els actes més grans, com ara la taula rodona de ‘Woman’s legacy Projecte Europeu: Dones i literatura’ o el recital poètic ‘Veus silenciades’. A més, aquesta localització serà també l’escenari del lliurament dels Premis FULL d’investigació i difusió lectora amb la ponència de l’escriptor i catedràtic Josep Ballester.

A més, dins de l’extensa programació de l’esdeveniment, també trobem nombrosos tallers, teatres i animacions lectores per als assistents més menuts, com el taller ‘Pequellibre: escriu i dibuixa el teu conte!’ o ‘Qui ve a prendre el te?’, amb titelles i papiroflexia. Aquestes activitats es localitzaran majoritàriament en L’Umbracle, una cambra íntima envoltada de vegetació esciòfila que oferirà la privacitat idònia per a explorar la creativitat dels infants.

L’11a edició de la fira també serà l’escenari de la primera trobada d’editorials i biblioteques, situada en l’Estufa Freda, una sala d’exposicions amb unes bigues de fusta i grans finestrals que recorden a una antiga orangery. Finalment, la font més pròxima a la Plaça Carles Pau acollirà gran part de les presentacions dels títols, així com la taula rodona ‘Faltar o morir, un catàleg sobre la pèrdua’, organitzada per L’ETNO amb motiu de l’1 de novembre, la festivitat de Tot Sants.