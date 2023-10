L’Alcúdia acull, demà dissabte, el 1r Aplec de la Federació Coordinadora de Muixerangues, que comptarà amb dèsset colles amb més de mil muixeranguers i muixerangueres participants. Serà, doncs, l’actuació més nombrosa de la història; mai abans no s’havien aplegat tantes colles a una mateixa plaça per a actuar simultàniament.

Amb l’organització de l’Aplec l’actual equip coordinador de la Federació de Muixerangues compleix un dels principals propòsits d’ençà que va ser triat: articular un espai biennal, un Aplec, en què les colles no només pogueren fer una actuació conjunta, sinó també compartir aspectes destacats de l’univers de les muixerangues, des del punt de vista històric, social i tècnic. «Un Aplec per ajuntar-les a totes», però sense cap intenció malèfica, com en l’arxiconeguda trilogia dels anells de Tolkien. Ben al contrari, un Aplec per a celebrar unides el fet muixeranguer.

Les activitats de l’Aplec començaran a les deu del matí, a la Casa de Cultura de l’Alcúdia, amb quatre conferències obertes al públic. Andrés P. Felici parlarà de músiques, figures i rituals de la primitiva muixeranga d’Algemesí. En acabant, membres de l’actual Muixeranga d’Algemesí presentaran el llibre commemoratiu del seu 50è aniversari. Hi haurà també una conferència sobre la Mojiganga de Titaguas en las «Fiestas Gordas» d’aquesta localitat dels Serrans i un col·loqui amb l’àrea tècnica de la Federació sobre l’elaboració d’un catàleg de figures muixerangueres, que tancara el matí.

De vesprada tindrà lloc la part central i més espectacular de l’Aplec. Després d’una cercavila des de l’Ajuntament dèsset colles muixerangueres ompliran la plaça de Tirant lo Blanc de l’Alcúdia amb la diversitat dels seus colors i els Negrets de l’Alcúdia com a colla amfitriona. Com a convidada especial actuarà la Mojiganga de Titaguas, que habitualment només balla cada set anys, en las «Fiestas Gordas». Excepcionalment, per quarta vegada en la història, ballaran fora del seu poble.

Les muixerangues entraran a la plaça a partir de les cinc de la vesprada. A més de la colla local estaran presents les muixerangues de Guadassuar, Vall d’Albaida, Xàtiva, Jove Muixeranga de València, Nova Muixeranga d’Algemesí, Alacant, la Safor, Castelló, Cullera, els Ports, de recent creació, Torrentina, el Campello, Vinaròs, Sueca i Barcelona. Totes aquestes colles formen part de la Federació de Muixerangues, tret de la dels Ports, que està en procés.

Les colles alçaran figures del ric repertori muixeranguer en el format habitual de tres rondes i ronda de comiat. L’actuació, d’enorme complexitat atesa la quantitat de colles presents, serà coordinada per l’Àrea Tècnica de la Federació de Muixerangues, que ha dividit les formacions en dos blocs que actuaran de manera alterna. De la mateixa manera, l’apartat musical el coordinarà la Colla Mosaic, formada al Conservatori Municipal de Música de València «José Iturbi».

L’Aplec de Muixerangues de la Federació té vocació de continuïtat, amb la voluntat d’esdevenir una fita periòdica d’un moviment muixeranguer que no deixa de créixer. Ara per ara la Federació ja integra 24 colles muixerangueres.

Des del primer moment la colla dels Negrets i l’Ajuntament de l’Alcúdia van mostrar la seua disposició a acollir l’Aplec. Sense la seua il·lusió i espenta no hagués estat possible la celebració d’un Aplec que també compta amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura i la Caixa Rural de l’Alcúdia. El cartell també es obra de l’artista alcudienc Adrià Pina.

El darrer dissabte d’octubre, doncs, toca aplegar-se a l’Alcúdia. No hi falteu!

dèsset colles amb més de mil muixeranguersA. 1 Els Negrets de l’Alcúdia, en una actuació a València. 2 Mojiganga de Titaguas, en les passades «Fiestas Gordas».

3 El cartell de l’Aplec, obra d’Adrià Pina.