El Dia dels Llibres reuneix una vintena de llibreries per impulsar la lectura i el contingut literari valencià.

Baix l’associació al Gremi de Llibrers de València, les llibreries acolliran diferents activitats literàries, com ara el contacontes, funcions teatrals i musicals.

Durant els dies 9, 10 i 11 de novembre, més de vint llibreries celebraran el Llibreries Fest 2023.

La programació del festival comportarà més d’una quarantena d’activitats, que seran gratuïtes dins de les llibreries, enfocades a tots els públics.

La proposta per a aquest any vol donar suport als autors i autores valencianes. Per aquesta raó, la literatura del nostre territori serà protagonista amb les presentacions de les darreres obres de Carmen Amoraga, Elvira Cambrils, Paco Cerdà, Bibiana Collado, Susana Gisbert, Gemma Pasqual, Raquel Ricart i Sònia Valiente, entre altres.

El festival gaudirà d’actuacions musicals de la mà de Col·lectiu Ovidi Montllor de Músical en València (COM), a més d’activitats enfocades al públic familiar, com contacontes i tallers.

El Llibreries Fest 2023 reprén la seua antiga planificació, que va perdre a causa de la pandèmia de la Covid. D’aquesta manera, ha recuperat la seua tradició des de fa uns anys. A més, compta amb imatge pròpia feta per la il·lustradora Cristina Durán.