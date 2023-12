Una bona qualitat de les persones és la capacitat per actuar de manera resolutiva. Hem de pensar que no sempre tot ix com volem. En eixe cas, cal buscar una alternativa. Les solucions als problemes s’indiquen clarament amb la locució «en compte de». Comunica que una cosa, acció o persona és substituïda per una altra, sobretot a causa d’un imprevist. Són expressions sinònimes: «per compte de», «en lloc de» o «en comptes de».

Estos mesos es parla especialment de la intel·ligència artificial (IA). Així, «en compte» que una persona escriga un article, este serà realitzat per un sistema informàtic. La importància del fet explica que la Unió Europea n’haja aprovat una llei. Sens dubte, la seua arribada és imparable. Resulta evident que la inventiva pròximament es valorarà de diferent manera. El que ara es definix com a plagi o falta d’originalitat s’entendrà d’una altra forma. La creació del material literari tindrà una distinta dimensió. En el llibre Diccionari per a ociosos de Joan Fuster, trobem algunes referències que poden ajudar a comprendre la nova situació. El geni suecà, esmentant Pla i uns altres autors, afirmava que està bé emprar material literari ja creat per a fer-ne un altre, sempre que es faça honestament.

Trobe que l’honestedat és la clau per a aplicar correctament la IA. M’agradaria que eixe raonament fusterià i uns altres foren llegits pels qui des de la Conselleria de Cultura pensen que no s’ha de subvencionar l’Espai Fuster de Sueca. Potser valorarien millor els raonaments fusterians, almenys com ho ha fet recentment el President Mazón. Amb molt bon criteri, el Molt Honorable ha reivindicat les paraules de Joan Fuster relatives a què «tota la política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres».

En els oficis, «en compte» de realitzar els treballs per jornades soltes, seria més productiu fer-los sense parar. Ho he comprovat recentment quan el llumener que em reforma la casa «en compte» d’iniciar i acabar la faena, ve de forma discontínua i va a unes altres cases. Així, un quefer que es podria fer en uns dies es fa en diverses setmanes.

En definitiva, pensem en solucions alternatives a les accions, per si estes ens fallaren. En eixe cas, la locució «en compte de» pot precedir a les nostres paraules. Les solucions naixen per a resoldre problemes i els remeis per a acabar amb conflictes.