El Palau de la Música ha dissenyat per a estes festes, una varietat de propostes destinades a l’oci familiar que inicien el cicle «Menut Palau», i que es desenvoluparan en l’edifici gòtic de l’Almodí, des de hui dimarts fins al 29 de desembre, i el 3 de gener de 2024 en diverses espais del Palau de la Música.

El director el Palau, Vicente Llimerá, ha valorat «la importància que té en estes dates tan assenyalades que les famílies puguen assistir a activitats de qualitat i participatives, amb un preu totalment assequible per a totes les butxaques, i que estan dissenyades amb molta cura per a captar la curiositat i el gaudi, sobretot dels més xicotets».

En l’Almodí, el públic podrà assistir a tres propostes, de doble sessió cada una d’elles, a les 12 i 18.30 hores. La primera serà hui amb «Clarinens», protagonitzat per Barcelona Clarinet Players. En ella, quatre clarinets abillats amb un atractiu vestuari, conformen un univers sonor per a un divertit espectacle replet d’obres mestres de Bach, Mozart, Beethoven i Granados, però també música de cinema, popular i tradicional. Format per dos músics valencians, un altre de Barcelona i un altre de Maó, estan especialment implicats en la didàctica de la música.

L’endemà, dimecres, serà el torn de les marionetes, tan volgudes pels més xicotets. «Abran paso a los patitos» és l’activitat que proposa Elisa Matallín, La Matallina, amb un espectacle íntim i delicat per a les i els més xiquets de la casa, utilitzant els sons, llenguatge i psicomotricitat que li són propis, al costat de peces clàssiques per a violí i piano interpretades per un duo de violí i piano, que a més de músics són pares i aporten la seua mirada al projecte.

I divendres, 29 de desembre, conclouran estes activitats a l’Almodí amb «Ronda que et rondaré», un joc de paraules que evoca tant la música com la paraula, en definitiva un clàssic conta-contes acompanyat amb piano i oboé, amb rondalles i contes de Grimm, entre altres. A mode de ‘banda sonora’ una pianista i una oboísta il·lustren els contes amb música i peces breus de Txaikovski, Prokófiev, Johann Strauss i alguna melodia popular valenciana. Com a director d’escena, està Pau Gregori, actor i creador valencià.

Llimerá ha destacat que l’elecció de l’Almodí per a estes tres espectacles «no és casual, ja que és un edifici idoni per a esta classe de propostes familiars, i amb una magnífica ubicació, ja que és pròxima a la Plaça de la Reina i al Mercat Central, que estos dies s’omplin també de mercats ambulants tradicionals d’artesania nadalenca»

Dimecres, 3 de gener, a partir de les 10 hores, torna una festa de música i d’activitats participatives amb el festival multicultural «Feretes i Cançonetes», que es desenvoluparà en el Hall dels Tarongers i a la Sala Iturbi del Palau de la Música, amb Gigatrin, Dj Butoni i FesTalent en la Colla de À Punt al matí, i a la vesprada amb les actuacions de Tin Robots i Ramonets.