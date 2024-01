L’Institut València d’Art Modern (IVAM) tanca la seua programació especial per Nadal este diumenge. Ho fa amb una visita comentada, a partir de les 12 hores, que servirà per dir adéu a dos de les exposicions del centre: la de l’artista nigeriana Otobong Nkanga, la primera de la guanyadora del Premi Nasher d’Escultura 2023 a Espanya; i la proposta de l’artista alacantí Alberto Feijóo que porta per títol «Trascity».

En l’exposició «Anhel de llum del sud», l’artista Otobong Nkanga (Kano, Nigèria, 1974) reflexiona sobre la terra com a lloc de vida i com a font de recursos, al mateix temps que qüestiona l’extractivisme i els sistemes de producció. A través d’escultures, dibuixos, tèxtils, poemes, objectes i performances; l’IVAM oferix un repàs per alguns dels seus projectes més destacats de les últimes dècades. La mostra també inclou un instal·lació creada ex profeso per al museu, al costat del ceramista Juan Carlos Iñesta de l’estudi Domanises.

Durant els mesos d’exhibició el públic ha participat activament en l’obra Carved To Flow, una peça que va iniciar Otobong Nkanga per a la documenta 14, que consisteix en la creació de sabons ecològics. El pròxim 5 de gener Lucía Jaén i Katalay Sun convidaran als visitants a dialogar sobre l’obra i es podran adquirir els sabons per a col·laborar amb la fundació nigeriana Carved to Flow. I fins al 4 de gener els més xicotets poden participar en un taller familiar gratuït en el qual descobriran els materials que utilitza l’artista en les seues obres, plens de simbologia, història i possibilitats creatives.

Últims dies de «Trascity»

L’artista Alberto Feijóo (Alacant, 1985) ha convertit la galeria 3 de l’IVAM en un traster per a reflexionar sobre el lloc que ocupem en el món i tot el que deixem arrere. Inaugurada al juny, el projecte es va reconfigurar el mes de novembre quan l’artista va dur a terme una reordenació de l’espai expositiu amb una nova posada en escena dels elements de la sala.

Este collage en moviment que representa l’exposició s’ha convertit també en un espai viu a través de diferents accions.