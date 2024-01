El cicle de cambra que ha fet vibrar la Casa de la Música

En la vespra de les últimes festes, un grup de deu músics i músiques invocava l’esperit nadalenc a un auditori íntim i càlid. Amb la seua directora al capdavant, els intèrprets anaven recorrent obres d’un programa soldat als últims dies del calendari de desembre, davant un públic selecte. El Nadal estava afinant-se a València en eixa coqueta cambra a l’interior de la coneguda com a Casa de la Música.

Així es posava punt i a part a un cicle que ha fet vibrar eixe mateix escenari mentre la tardor temperava les rutines dels valencians i valencianes. Es tracta del Cicle de Concerts FSMCV de Música de Cambra de les Societats Musicals; iniciativa, com indica el títol, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Des del mes de setembre, cada dissabte a partir de les dotze del migdia, la joia arquitectònica i cultural que és l’Alqueria Julià, situada al barri de Nou Moles de València, ha sigut un escenari privilegiat per a la música de cambra. Formacions menudes, en molts casos protagonitzades per joves, procedents sempre de societats musicals, han fet disfrutar a un públic que anava creixent en cada recital.

L’Associació Música Jove de València va ser l’encarregada d’oferir l’últim concert del cicle i ho va fer amb una nota de color especial, amb un programa dissenyat per a fer vibrar les cordes del Nadal que estava a les portes. Com la resta de concerts, era d’accés lliure fins a completar aforament.

Abans que esta formació, altres nou havien passat per les mateixes taules: la Unió Musical d’Algímia, procedent d’Algímia d’Alfara, la Sociedad Musical La Lira de Chulilla, la Unió Musical d’Aldaia, l’Asociación Musico Cultural Eldense Santa Cecilia, la Sociedad Musical Santa Cecilia de Macastre, l’Agrupació musical Los Silos de Burjassot, la Sociedad Musical Unión de Pescadores de Valencia, la Societat Musical La Primitiva Setabense de Xàtiva i la Unió Musical Castellonenca de Castelló de la Plana.

«Ha sigut un cicle esplèndid. Hem comprovat, dissabte rere dissabte, com cada vegada més gent acudia a les actuacions. I el millor era la reacció de l’audiència amb la qualitat dels recitals. Això demostra el gran talent dels músics de les nostres societats musicals, però també la gran capacitat d’adaptació a diferents formats que té cada agrupació», conta la presidenta de FSMCV, Daniela González.

La dinàmica dels recitals ha sigut la mateixa durant tot el cicle: formacions d’entre 6 i 10 músics i actuacions d’una duració aproximada de 45 minuts. Totes a partir de les 12:00.

«Des de l’inici valoràrem que este cicle oferia moltes possibilitats: per una banda a les societats musicals, per mostrar-se en un auditori diferent i al cor de València; per altre al públic, per a conéixer una joia com és l’Alqueria Julià. Des que es va remodelar l’immoble per CaixaBank tenim el compromís de provocar estos encontres entre músics i audiència», apunta González. I així, en 2024, continuar omplint de significat el títol que porta l’edifici: la Casa de la Música.