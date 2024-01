Música i direcció valenciana per a l’Orquestra de Cambra de Lausana

Aquest diumenge 7 de gener a les 11,15 am tindrà lloc el concert de l’Orquestra de Cambra de Lausana, en la seua seu en la ciutat suïssa, dirigit pel trompista i director valencià Iván Ortiz Motos qui interpretarà un programa l’al·licient principal del qual és l’estrena absoluta de l’obra «Cycles» del compositor també valencià Luis Serrano Alarcón.

Ortiz Motos no és el primer espanyol que dirigeix la prestigiosa formació suïssa que compta amb una reputació impecable a nivell internacional, per la seua solidesa, musicalitat i qualitat de so.

Entre els directors espanyols que han passat pel podi de l’OCL s’erigeixen noms tan il·lustres com el desaparegut Jesús López-Cobos, qui va ser director titular (1990-2000), Roberto Forés, Jaime Martín o el director valencià del Teatre Real Gustavo Gimeno.

El mestre de Bunyol ha volgut per al seu primer concert enfront de l’OCL encarregar una obra al compositor valencià Luis Serrano Alarcón en el que serà l’estrena absoluta de la seua obra «Cycles». Serrano Alarcón és un llorejat compositor que va guanyant presència i prestigi internacional i presentarà per primera vegada de la mà d’Ortiz Motos una obra seua davant l’orquestra de Lausana.

Antonín Dvorák, defensor i il·lustrador de la música txeca, ha enriquit enormement la literatura per a piano a quatre mans. El seu opus 68, del bosc de Bohèmia, ofereix una sèrie d’evocacions d’aquests paisatges d’imaginació romàntica. El cinqué número de la col·lecció -Klid en txec, que significa «silenci»- va ser reescrit pel mateix compositor per a violoncel i piano, i després per a violoncel i orquestra. El so càlid i nostàlgic de l’instrument era ideal per a aquest retrat de la calma dels boscos, que permet frases àmplies i líriques. El Rondó en sol menor, en canvi, exigeix del violoncel·lista una faceta més virtuosa encara que la pàtina de tristesa continua bé present. Joël Marosi, violoncel principal de l’OCL, explora aquest repertori amb els seus col·legues de la formació.

La Primera Simfonia de Bizet, amb la seua alegre obertura, proporcionarà un somrient contrapunt a la melancolia de Dvořák, igual que l’acolorida música de Luis Serrano Alarcón.

De Bunyol i de València

Nascut a Bunyol i format en la Musikhochschule Freiburg amb figures com Bruno Schneider i Heinz Holliger, Iván Ortiz Motos és un director i trompa solista de renom. Ha dirigit la Simfonia núm. 4 i els Kindertotenlieder de Mahler en l’Òpera Nacional de París i treballat en l’Orquestra de Cambra de Lausana. Va col·laborar amb Joshua Weilerstein i Frank Beerman, i ha aprés de Bernard Haitink i Christoph Eschenbach.

Amb una carrera que abasta múltiples facetes del quefer musical, el seu pròxim projecte en 2024 amb l’Orquestra de Cambra de Lausana, inclou l’estrena d’una obra de Luis Serrano Alarcón, prometent continuar la seua trajectòria d’innovació i excel·lència en la direcció orquestral. Iván Ortiz Motos és una figura que simbolitza la dedicació, l’habilitat i la visió artística que busquen les orquestres contemporànies.

Luis Serrano Alarcón, compositor i director valencià nascut en 1972, gaudeix de renom internacional amb obres interpretades en més de 30 països. Ha dirigit la seua música globalment, amb encàrrecs de prestigioses entitats. Destaquen les seues dues simfonies, encarregades per consorcis d’universitats estatunidenques. Guanyador de múltiples premis, inclòs el de Millor Composició de Música Simfònica i Millor Edició d’Obra Clàssica a Espanya. Va ser membre de WASBE i actualment dirigeix la Banda Simfònica de la UMSC i ensenya en el Conservatori de València.