L’establiment d’un vincle amb la lectura en les edats primerenques és crucial per al desenvolupament de l’hàbit lector i, en eixe procés, el paper dels mestres d’educació Infantil i Primària és fonamental, però com es formen els futurs educadors? La professora titular del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València Noelia Ibarra, conjuntament amb Josep Ballester, reflexionen sobre aquesta qüestió a l’article ‘La literatura infantil i juvenil en la formació inicial: una necessitat indefugible’, inclòs en la revista ‘FULL de Lectura 03: Panorama de la LIJ i prescripció lectora’, que es publicarà al llarg de les pròximes setmanes.

Per què girar la mirada cap a la formació dels futurs docents en matèria de Literatura Infantil i Juvenil (LIJ)?

Els mestres d’Infantil i Primària són fonamentals en el procés lector de l’alumnat, conjuntament amb l’escola, la família, bibliotecaris, l’entorn social, sobretot en el primer acostament i mediació entre text literari i alumnat. És clau prendre atenció a la formació en LIJ, la qual desenvoluparà un paper destacat en aquesta tasca tan complexa.

P: Segons estudis, la presència de la LIJ als centres universitaris estatals ha augmentat des de la dècada dels 90. En quin punt ens trobem?

R: Si atenem el context d’on venim, vivim una situació positiva. S’ha incrementat progressivament la presència de la LIJ en els plans educatius. Després de les Ordres ECI de 2007, que estableixen que aquesta formació ha d’estar present en els estudis tant d’Infantil com de Primària, s’han incrementat el nombre de crèdits dedicats a la LIJ en la seua formació, hem passat de 4,5 a 6 crèdits de mitjana. Malgrat això, continua sent un percentatge molt baix si pensem en persones que tindran un pes molt gran en eixe primer descobriment de la lectura i, concretament, de la lectura literària.

P: Pel que respecta als estudiants de magisteri, quin és el seu perfil quant a relació amb la lectura?

R: Segons les investigacions, d’una banda, parlem d’un perfil de lector feble, amb carències de comprensió i interpretació de textos, en particular literaris, així com amb una pobra relació amb la lectura, cenyida, moltes vegades, a un ús instrumental per a superar matèries. D’altra banda, s’assenyala una inexistència de formació prèvia de l’alumnat en LIJ que els fa arribar a aquesta amb algunes creences i prejudicis que propicia confusions i afavoreix una instrumentalització de la literatura infantil i juvenil.

P: Principals reptes del 2024 quant a l’ensenyament de la LIJ?

R: Que el futur docent tinga, al llarg de la seua formació inicial, l’oportunitat de dialogar amb la LIJ a través d’un itinerari lector enriquidor, amb un cànon plural que li permeta construir una relació amb la lectura literària gratificant, el qual repercutirà en la seua manera de transmetre la lectura a les aules.Pots llegir l’article complet a https://fulldelectura.com/