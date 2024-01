El cicle "Temporada musical" torna a CaixaForum València de la mà de la Fundació "La Caixa" del 4 de febrer al 21 d'abril. Al llarg de les diferents setmanes, el públic podrà disfrutar de concerts en directe amb destacats intèrprets de diferents parts del món i atractives propostes de diversos gèneres musicals.

La programació s'inicia el pròxim 4 de febrer amb l'actuació del grup d'avantguarda de la música antiga espanyola, l'Accademia del Piacere, que reviu el món de la improvisació a l'Espanya de 1600. Així, Fahmi Alqhai i els seus músics es llancen a la creació de diferències i fantasies sobre obres mestres del Renaixement i el primer Barroc hispà.

Fado i jazz

Per la seua banda, el pianista i compositor portugués Júlio Resende oferirà el 25 de febrer la seua última proposta Fado Jazz Ensemble, on presentarà una combinació sorprenent i original entre el fado i el jazz amb la participació del piano, la guitarra portuguesa, la percussió i el contrabaix. L'artista interpretarà alguns temes originals, que qualifica com "una proposta lliure, on la guitarra portuguesa i el piano s'intercepten, i amb el contrabaix i la bateria intenten aprofitar al màxim aquest nou lloc que descobreixen plegats, com una passejada".

El duet de corda BartolomeyBittmann continuaran el cicle el pròxim 10 de març. El grup format pel violoncel·lista Matthias Bartolomey i el violonista i mandola Klemens Bittmann han intentat trobar nous camins musicals allunyats de les tradicions de la música clàssica mitjançant l’espontaneïtat i la improvisació del jazz a través d'elements de "groove" i rock i també balades íntimes i composicions de ritmes trepidants, fet que converteix els seus concerts en una experiència fascinant i commovedora.

El punt final el posarà Duncan Chisholm, un dels violinistes i compositors més reconeguts i destacats d'Escòcia amb set àlbums com a solista, amb un concert el pròxim 21 d'abril. L'artista mostrarà Black Cuillin, el seu últim treball, que s'inspira en la natura muntanyosa de l'illa de Skye i que va guanyar el premi a l'àlbum de l'any 2023 als Trad Music Awards escocesos. L'intèrpret estarà acompanyat per Innes Watson a les guitarres i Jarlath Henderson es farà càrrec de la gaita i les flautes. Chisholm és un dels violinistes i compositors més reconeguts i destacats d’Escòcia.